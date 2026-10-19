Початок опалювального сезону у Дніпропетровській області в 2026 році: стало відомо, коли опалення з'явиться у будинках.

Початок опалювального сезону у Дніпропетровській області в 2026 році залежатиме від погоди та рішень місцевої влади. У Павлограді подачу тепла на сезон 2026–2027 років планують розпочати 1 листопада, а у Кривому Розі конкретної календарної дати поки не визначили.

Коли увімкнуть опалення у Павлограді

У Павлограді орієнтовним днем запуску опалення назвали 1 листопада. Тепло мають подати до житлових будинків, а також закладів освіти, охорони здоров'я, спорту й культури.

Відповідні положення містить проєкт рішення Павлоградської міської ради. Однак зазначена дата не є остаточною. Початок подачі тепла залежатиме від температури повітря.

Основна умова — середньодобова температура має становити +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Що відомо про опалення у Кривому Розі

У Кривому Розі виконавчий комітет міської ради 25 вересня 2026 року ухвалив рішення № 1322 щодо опалювального сезону 2026–2027 років. Документ не встановлює конкретного дня запуску системи.

Початок опалювального сезону у Дніпропетровській області в 2026 році визначатиметься з урахуванням погодних умов. У Кривому Розі тепло планують подавати після того, як середньодобова температура триматиметься на рівні +8 °C або нижче три дні поспіль.

Під час воєнного стану відповідне рішення може ухвалювати комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міськвиконкомі. Для закладів освіти, лікарень та інших соціальних установ передбачена подача теплоносія за письмовими заявками.

Як Кривий Ріг готує тепломережі до зими

За інформацією міської ради, підготовка триває попри нестачу працівників і фінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про роботи з оновлення комунальної інфраструктури.

Підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити близько 40 км трубопроводів. Також передбачено підготувати 66 котелень, запустити п'ять нових блочно-модульних котелень, відремонтувати 12 котлів і реконструювати вузли на 13 об'єктах. Окремо мають відновити 6 км теплової ізоляції.

Ремонтні роботи на мережах від котельні КМК у Металургійному районі мають забезпечити теплопостачання 294 житлових будинків, 20 освітніх закладів і двох медичних установ. За даними міськради, трубопроводи вже проклали та випробували. Нині фахівці займаються ізоляцією, фарбуванням труб і підготовкою теплових камер.

Початок опалювального сезону у Дніпропетровській області в 2026 році залежатиме від температури повітря та рішень місцевої влади. Єдиної дати для всіх населених пунктів немає, тому фактичний запуск опалення може відрізнятися залежно від ситуації в конкретному місті.