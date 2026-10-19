Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году стало известно, когда отопление появится в домах.

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году будет зависеть от погоды и местных властей. В Павлограде подачу тепла на сезон 2026-2027 годов планируется начать 1 ноября, а в Кривом Роге конкретной календарной даты пока не определили.

Когда включат отопление в Павлограде

В Павлограде ориентировочным днем ​​запуска отопления назвали 1 ноября. Тепло должны подать в жилые дома, а также учебные заведения, здравоохранение, спорт и культуру.

Соответствующие положения содержат проект решения Павлоградского городского совета. Однако указанная дата не является окончательной. Начало подачи тепла зависит от температуры воздуха.

Основное условие — среднесуточная температура должна составлять +8 °C или ниже в течение трех суток.

Что известно об отоплении в Кривом Роге

В Кривом Роге исполнительный комитет городского совета 25 сентября 2026 принял решение № 1322 относительно отопительного сезона 2026-2027 годов. Документ не устанавливает конкретный день запуска системы.

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году будет определяться с учетом погодных условий. В Кривом Роге тепло планируется подавать после того, как среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °C или ниже трех дней подряд.

Во время военного положения соответствующее решение может принимать комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при горисполкоме. Для учебных заведений, больниц и других социальных учреждений предусмотрена подача теплоносителя по письменным заявкам.

Как Кривой Рог готовит теплосети к зиме

По информации городского совета, подготовка продолжается, несмотря на нехватку работников и финансирование. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о работах по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Предприятие «Криворожтеплосеть» планирует заменить около 40 км трубопроводов. Также предусмотрено подготовить 66 котельных, запустить пять новых блочно-модульных котельных, отремонтировать 12 котлов и реконструировать узлы на 13 объектах. Отдельно предстоит восстановить 6 км тепловой изоляции.

Ремонтные работы на сетях от котельной КМК в Металлургическом районе должны обеспечить теплоснабжение 294 жилых домов, 20 образовательных учреждений и двух медицинских учреждений. По данным горсовета, трубопроводы уже проложили и опробовали. В настоящее время специалисты занимаются изоляцией, покраской труб и подготовкой тепловых камер.

Начало отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха и местных властей. Единой даты для всех населённых пунктов нет, поэтому фактический запуск отопления может отличаться в зависимости от ситуации в конкретном городе.