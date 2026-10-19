Початок опалювального сезону у Запоріжжі в 2026 році: що відомо про запуск тепла.

Початок опалювального сезону у Запоріжжі в 2026 році наближається: у Вознесенівському районі завершили основні ремонти тепломереж. Нині працівники концерну «Міські теплові мережі» перевіряють обладнання, проводять пробні пуски та налагоджують системи перед зимою.

Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Які роботи виконали у Вознесенівському районі

За словами директора районної філії концерну «МТМ» Олега Савіна, мережі готові до початку опалювального періоду. Зараз фахівці перевіряють технічний стан обладнання та готують персонал до роботи в умовах зимових навантажень.

Протягом міжопалювального періоду комунальники виконали кілька видів ремонтних робіт:

відремонтували 1 115 метрів трубопроводів;

замінили 125 одиниць запірної арматури;

встановили 21 новий сальниковий компенсатор.

Після завершення ремонту працівники також відновили близько 1 200 квадратних метрів асфальтобетонного покриття.

Що ще перевіряють перед зимою

Паралельно триває реконструкція вузла хімічної підготовки води. Там замінюють обладнання, яке планують увести в експлуатацію вже під час опалювального сезону.

Окрему увагу приділяють підготовці працівників. Для операторів котельного обладнання організовують протиаварійні тренування, під час яких вони відпрацьовують дії у разі виникнення несправностей.

«Наразі проводимо пробні пуски обладнання, перевіряємо його роботу та завершуємо налагодження систем», — розповів Олег Савін.

Коли у Запоріжжі увімкнуть опалення

Початок опалювального сезону у Запоріжжі в 2026 році залежатиме від погодних умов і рішення міської влади. У повідомленні міськради конкретної дати подачі тепла до житлових будинків не назвали.

Загалом в Україні опалення запускають з урахуванням температури повітря в конкретному регіоні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 830, підставою для початку опалювального періоду є зниження середньодобової температури до +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Тому завершення ремонтів у Вознесенівському районі свідчить про готовність теплової інфраструктури до зими, але не означає, що батареї потеплішають одразу після перевірки обладнання. Фактичні строки запуску залежатимуть від температури та відповідних рішень місцевої влади.