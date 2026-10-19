Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году: что известно о запуске тепла.

Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году близится: в Вознесеновском районе завершили основные ремонты теплосетей. В настоящее время работники концерна «Городские тепловые сети» проверяют оборудование, производят пробные пуски и налаживают системы перед зимой.

Об этом сообщает Запорожский городской совет.

Какие работы выполнили в Вознесеновском районе

По словам директора районного филиала концерна "МТМ" Олега Савина, сети готовы к началу отопительного периода. Сейчас специалисты проверяют техническое состояние оборудования и готовят персонал для работы в условиях зимних нагрузок.

В течение межотопительного периода коммунальщики выполнили несколько видов ремонтных работ:

отремонтировали 1115 метров трубопроводов;

заменили 125 единиц запорной арматуры;

установили 21 новый сальниковый компенсатор.

После завершения ремонта работники также восстановили около 1200 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Что еще проверяют перед зимой

Параллельно идет реконструкция узла химической подготовки воды. Там заменяют оборудование, которое планируется ввести в эксплуатацию уже во время отопительного сезона.

Особое внимание уделяется подготовке работников. Для операторов котельного оборудования организуют противоаварийные тренировки, во время которых они отрабатывают действия при возникновении неисправностей.

«В настоящее время производим пробные пуски оборудования, проверяем его работу и завершаем наладку систем», — рассказал Олег Савин.

Когда в Запорожье включат отопление

Начало отопительного сезона в Запорожье в 2026 году будет зависеть от погодных условий и решения городских властей. В сообщении горсовета конкретной даты подачи тепла в жилые дома не назвали.

В целом, в Украине отопление запускают с учетом температуры воздуха в конкретном регионе. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, основанием для начала отопительного периода является снижение среднесуточной температуры до +8 °C или ниже в течение трех суток подряд.

Поэтому завершение ремонтов в Вознесеновском районе свидетельствует о готовности тепловой инфраструктуры к зиме, но не означает, что батареи потеплеют сразу после проверки оборудования. Фактические сроки запуска будут зависеть от температуры и соответствующих решений местных властей.