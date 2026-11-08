Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 9 по 15 ноября показывает резкий перепад температур: от +16° в субботу до всего +6° в воскресенье, а во вторник и среду синоптики прогнозируют осадки.

Новый прогноз погоды для Одесской области снова обещает жителям региона ощутимые перепады. Неделя с 9 по 15 ноября окажется контрастной: от умеренного тепла в субботу до прохладного воскресенья, а в середине недели возможны осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут колебаться от +6° до +16°.

В понедельник, 9 ноября, в Одессе и области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +7°, а ночью похолодает до +4°.

Во вторник, 10 ноября, небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем температура поднимется до +10°, ночью опустится до +6°.

В среду, 11 ноября, также возможны осадки, однако столбики термометров пойдут вверх: днем до +12°, а ночью лишь до +10° — ночная температура этого дня будет самой высокой за всю неделю.

В четверг, 12 ноября, осадков не ожидается, небо будет малооблачным. Днем воздух прогреется до +13°, а ночью похолодает до +4°.

В пятницу, 13 ноября, облачно с прояснениями и без осадков: дневная температура удержится на отметке +15°, ночная — +13°.

В субботу, 14 ноября, погода останется облачной с прояснениями, без осадков. Именно этот день станет самым теплым за всю неделю: днем +16°, ночью +14°.

В воскресенье, 15 ноября, ожидается малооблачная погода без осадков, однако температура резко упадет: днем лишь +6°, ночью +5°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 14 ноября, с максимумом +16°, а самым прохладным — воскресенье, 15 ноября, с отметкой +6°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 10 ноября, и среду, 11 ноября.

Из-за существенного перепада температур стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками — во вторник и среду — лучше иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги.

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