ВТОМЛЕНИЙ міст ПАТОНА: дебати між ДЕБІЛАМИ і БРЕХУНАМИ.

Історія.

Міст Патона в 2020 році відзначає своє 66 річчя. Перший у світі суцільнозварний міст.

З 1994 року -пам"ятка архітектури.

з 1995 року - визнаний унікальним Американською асоціацією зварки.

Практика.

Від 90-років розпочалися розмови про потребу капітального ремонту мосту.

В 2008 році планувалося провести капітальний ремонт до Євро-2012.

За період 2010-2012 відбулися ремонтні роботи та здійснюються поточні роботи дорожного покриття.

В Програмі соціального та економічного розвитку Києва на 2018-2020 рік міська влада передбачила на ремонт моста Патона аж...20 млн.грн.

Нині розпочинаються ремонтні роботи. Але як бідкається команда Кличка ГОЛОВНА проблема - МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, яке блокує виведення моста Патона із статусу пам"яток культури.

Нагадаю, що за останні 6 років спільна команда ЗАБУДОВНИКІВ КИЄВА і ЗАРОБІТЧАН МІНКУЛЬТУ вивела із історичних пам"яток СОТНІ будівель столиці України.

Між іншим, новий реєстр пам"яток Мінкультом досі не створено, як і не підписані охоронні договори щодо пам"яток Києва.

Тому цікаво: КОЛИ саме звернулася МІСЬКА ВЛАДА до МІНКУЛЬТУ щодо моста Патона і хто в МІНКУЛЬТІ захищає історичні "зірочки з колосками"?!

Бо з боку ця ще одна сумна історія транспортного хаосу в Києві нагадує "дискусію між дебілами і брехунами"!

Микола Томенко, лідер партії Громадський рух “Рідна країна”