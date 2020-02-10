Ми часто знаємо, що потрібно дитині, але робимо навпаки.
У природі немає нічого зайвого. Основа еволюції — в економічному причинно-наслідковому зв'язку всіх елементів процесу розвитку.
У кого немає своєї справи — тому є діло до всього. Направляй свої думки, куди слід, інакше вони направлять тебе, куди не слід.
Н. Фоменко
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Дитина по крупицях збирає необхідний для розвитку досвід. Не важливо, що він не повний і події відбуваються в неправильній послідовності. До кінця такого накопичення дитина має отримати необхідний мінімум досвіду кожного виду, який використовується як фундамент для нової стадії сприйняття досвіду.
Якщо ж необхідний мінімум не досягнуто, то події нової стадії, станься вони хоч тисячу разів, не будуть сприйматися дитиною і сприяти формуванню його особистості.
Це означає, що якщо людина недоотримала чогось з очікуваних подій і залишилася обділеною необхідним досвідом, вона позбудеться якоїсь частини благополуччя. Можливо, ця частина буде крихітною і тому непомітною для нас, а може бути, вона відсутня у такого великого числа людей, що ми зовсім не підозрюємо про нашу неповноцінність.
Деякі дослідження довели, що відсутність в дитинстві досвіду повзання навкарачки надалі чинить негативний вплив на мовлення і розвиток мовних здібностей. Хто знає, може бути, знайдуться зв'язки між тим, що дитину мало тримали на руках в різних положеннях і його спритністю при ходьбі, що малюк не перебував під дощем певний мінімум часу і його стійкістю до змін погоди.
Цікавість дитини і власне бажання визначають, чому і в якому обсязі вона може навчитися без шкоди своєму цілісному розвитку. Керівництво з боку дорослих може сприяти розвитку одних здібностей за рахунок інших, але весь спектр здібностей ніяк не може бути розвинений понад вроджених кордонів.
Якщо батьки, як їм здається, ведуть дитину в найкращому для нього або для себе напрямку розвитку, вона платить за це своєю цілісністю. Безпосередньо страждає її благополуччя, залежне від повного і гармонійного розвитку всіх здібностей. Старші здебільшого визначають поведінку дитини власним прикладом і тим, чого від нього очікують. Але вони ніяк не можуть поліпшити його цілісність, замінюючи його мотивацію своєю власною або вказуючи, що робити.
Енергія ліні найбіль невичерпна. Краще мовчати і здаватися нерозумним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.
Н. Фоменко
В ідеалі дорослі подають дитині приклад не з тим, щоб вплинути на неї, але просто своєю природною поведінкою: зосереджено займаючись своїми повсякденними справами.
Так само заняття дитини припускають наявність спілкування і прикладу. Якщо суспільство не може забезпечити ці два елемента, його члени будуть діяти менш ефективно і їх благополуччя знизиться.
Наочним підтвердженням неблагополуччя нашого суспільства служить проблема батьків і дітей. Якщо молодше покоління не хоче пишатися тим, що стає схожим на старше, отже, суспільство втратило свій континуум, стабільність, і швидше за все не має культури в повному сенсі цього слова, бо в ньому панівний світогляд змінюється від одного незадовільного набору цінностей до іншого.
Ворожка по руці пророкує долю.
- До сорока років ви будете бідним і нещасним.
- А потім?
- А потім — звикнете.
Якщо молодь відчуває, що старші смішні, неправі або нудні, то перші втрачають приклад для наслідування і напрям розвитку. Молоде покоління буде відчувати себе втраченим, приниженим, обдуреним, озлобленим. Старші будуть відчувати ті самі почуття через порушення безперервності в культурі і будуть страждати через свою непотрібність серед молоді.
Але просте розуміння розуміння суті проблеми і усвідомлення того, що ми — жертви жертв, нас не вилікують. У кращому випадку це може допомогти нам зробити крок у правильному напрямку, замість того, щоб відходити все далі від стану щастя.
Олександр Павлович Погиба