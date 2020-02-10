Ми часто знаємо, що потрібно дитині, але робимо навпаки.

У природі немає нічого зайвого. Основа еволюції — в економічному причинно-наслідковому зв'язку всіх елементів процесу розвитку.

У кого немає своєї справи — тому є діло до всього. Направляй свої думки, куди слід, інакше вони направлять тебе, куди не слід.

Н. Фоменко

Дитина по крупицях збирає необхідний для розвитку досвід. Не важливо, що він не повний і події відбуваються в неправильній послідовності. До кінця такого накопичення дитина має отримати необхідний мінімум досвіду кожного виду, який використовується як фундамент для нової стадії сприйняття досвіду.

Якщо ж необхідний мінімум не досягнуто, то події нової стадії, станься вони хоч тисячу разів, не будуть сприйматися дитиною і сприяти формуванню його особистості.

Це означає, що якщо людина недоотримала чогось з очікуваних подій і залишилася обділеною необхідним досвідом, вона позбудеться якоїсь частини благополуччя. Можливо, ця частина буде крихітною і тому непомітною для нас, а може бути, вона відсутня у такого великого числа людей, що ми зовсім не підозрюємо про нашу неповноцінність.

Деякі дослідження довели, що відсутність в дитинстві досвіду повзання навкарачки надалі чинить негативний вплив на мовлення і розвиток мовних здібностей. Хто знає, може бути, знайдуться зв'язки між тим, що дитину мало тримали на руках в різних положеннях і його спритністю при ходьбі, що малюк не перебував під дощем певний мінімум часу і його стійкістю до змін погоди.

Цікавість дитини і власне бажання визначають, чому і в якому обсязі вона може навчитися без шкоди своєму цілісному розвитку. Керівництво з боку дорослих може сприяти розвитку одних здібностей за рахунок інших, але весь спектр здібностей ніяк не може бути розвинений понад вроджених кордонів.

Якщо батьки, як їм здається, ведуть дитину в найкращому для нього або для себе напрямку розвитку, вона платить за це своєю цілісністю. Безпосередньо страждає її благополуччя, залежне від повного і гармонійного розвитку всіх здібностей. Старші здебільшого визначають поведінку дитини власним прикладом і тим, чого від нього очікують. Але вони ніяк не можуть поліпшити його цілісність, замінюючи його мотивацію своєю власною або вказуючи, що робити.

Енергія ліні найбіль невичерпна. Краще мовчати і здаватися нерозумним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви.

Н. Фоменко

В ідеалі дорослі подають дитині приклад не з тим, щоб вплинути на неї, але просто своєю природною поведінкою: зосереджено займаючись своїми повсякденними справами.

Так само заняття дитини припускають наявність спілкування і прикладу. Якщо суспільство не може забезпечити ці два елемента, його члени будуть діяти менш ефективно і їх благополуччя знизиться.

Наочним підтвердженням неблагополуччя нашого суспільства служить проблема батьків і дітей. Якщо молодше покоління не хоче пишатися тим, що стає схожим на старше, отже, суспільство втратило свій континуум, стабільність, і швидше за все не має культури в повному сенсі цього слова, бо в ньому панівний світогляд змінюється від одного незадовільного набору цінностей до іншого.

Ворожка по руці пророкує долю.

- До сорока років ви будете бідним і нещасним.

- А потім?

- А потім — звикнете.

Якщо молодь відчуває, що старші смішні, неправі або нудні, то перші втрачають приклад для наслідування і напрям розвитку. Молоде покоління буде відчувати себе втраченим, приниженим, обдуреним, озлобленим. Старші будуть відчувати ті самі почуття через порушення безперервності в культурі і будуть страждати через свою непотрібність серед молоді.

Але просте розуміння розуміння суті проблеми і усвідомлення того, що ми — жертви жертв, нас не вилікують. У кращому випадку це може допомогти нам зробити крок у правильному напрямку, замість того, щоб відходити все далі від стану щастя.

Олександр Павлович Погиба