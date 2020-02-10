Мы зачастую знаем, что нужно ребенку, но делаем наоборот.

В природе нет ничего лишнего. Основа эволюции — в экономичной причинно-следственной связи всех элементов процесса развития.

У кого нет своего дела — тому есть дело до всего. Направляй свои мысли, куда следует, иначе они направят тебя, куда не следует.

Н. Фоменко

Ребенок по крупицам собирает необходимый для развития опыт. Не важно, что он не полон и события происходят в неправильной последовательности. К концу такого накопления ребенок должен получить необходимый минимум опыта каждого вида, который используется как фундамент для новой стадии восприятия опыта.

Если же необходимый минимум не достигнут, то события новой стадии, происходи они хоть тысячу раз, не будут восприниматься ребенком и способствовать формированию его личности.

Это означает, что если человек недополучил чего-то из ожидаемых событий и остался обделенным необходимым опытом, он лишится какой-то части благополучия. Возможно, эта часть будет крохотной и поэтому незаметной для нас, а может быть, она отсутствует у такого большого числа людей, что мы вовсе не подозреваем о нашей ущербности.

Некоторые исследования доказали, что отсутствие в младенчестве опыта ползания на четвереньках в дальнейшем оказывает негативное влияние на речь и развитие речевых способностей. Кто знает, может быть, обнаружатся связи между тем, что ребенка мало держали на руках в различных положениях и его ловкостью при ходьбе, что малыш не находился под дождем определенный минимум времени и его стойкостью к переменам погоды.

Любопытство ребенка и собственное желание определяют, чему и в каком объеме он может научиться безо всякого ущерба своему целостному развитию. Руководство со стороны взрослых может способствовать развитию одних способностей за счет других, но весь спектр способностей никак не может быть развит сверх врожденных границ.

Если родители, как им кажется, ведут ребенка в наилучшем для него или для себя направлении развития, он платит за это своей целостностью. Напрямую страдает его благополучие, зависящее от полного и гармоничного развития всех способностей. Старшие во много определяют поведение ребенка собственным примером и тем, чего от него ожидают. Но они никак не могут улучшить его целостность, заменяя его мотивацию своей собственной или указывая, что делать.

Энергия лени самая неисчерпаемая. Лучше молчать и казаться неумным, чем заговорить и развеять все сомнения.

Н. Фоменко

В идеале взрослые подают ребенку пример не с тем, чтобы повлиять на него, но просто своим естественным поведением: сосредоточенно занимаясь своими обыденными делами.

Точно так же занятия ребенка предполагают наличие общения и примера. Если общество не может обеспечить эти два элемента, его члены будут действовать менее эффективно и их благополучие снизится.

Наглядным подтверждением неблагополучия нашего общества служит проблема отцов и детей. Если младшее поколение не хочет гордиться тем, что становится похожим на старшее, значит, общество потеряло свой континуум, стабильность, и скорее всего не имеет культуры в полном смысле этого слова, ибо господствующее в нем мировозрение изменяется от одного неудовлетворительного набора ценностей к другому.

Гадалка по руке предсказывает судьбу.

- До сорока лет вы будете бедным и несчастным.

- А потом?

- А потом — привыкнете.

Если молодежь чувствует, что старшие смешны, неправы или скучны, то первые теряют пример для подражания и направление для развития. Молодое поколение будет чувствовать себя потерянным, униженным, обманутым, озлобленным. Старшие будут испытывать те же чувства из-за нарушения непрерывности в культуре и будут страдать из-за своей бесполезности среди молодежи.

Но простое понимание понимание сути проблемы и осознание того, что мы — жертвы жертв, нас не излечат. В лучшем случае это может помочь нам сделать шаг в правильном направлении, вместо того, чтобы удаляться все дальше от состояния счастья.

Александр Павлович Погиба