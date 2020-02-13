Конфлікти є невід'ємною частиною життя, якщо їх немає – перевірте пульс.

Дамо визначення поняттю "конфлікт"

Конфлікт – це зіткнення, серйозні розбіжності, під час яких вас охоплюють неприємні відчуття або переживання. Конфлікт відрізняється від засмучення тим, що в конфліктній ситуації завжди є принаймні два шляхи, два варіанти поведінки, причому один з них або обидва можуть здатися прийнятними (або неприйнятними). Конфлікти незнищенні – вони з'являються при будь-яких життєвих обставинах і супроводжують нас від народження до самої смерті.

Ось основні види конфліктів:

внутрішні (проблему переживаємо тільки ми) і зовнішні (проблему переживаємо ми і, принаймні, ще одна людина);

прямі (спрямовані на нас) і непрямі (не спрямовані безпосередньо на нас);

індивідуальні (внутрішньоособистісні або міжособистісні) та колективні (беруть участь по троє і більше).

Про який би вид конфлікту ми не говорили, для конфліктуючих він зазвичай проявляється в одній з двох форм:

Вони відчувають щось неприємне, виникає злість, смуток, почуття провини або біль.

Вони щось роблять, говорять чи думають, засмутившись і відчуваючи змішані почуття через це або через необхідність вибору.

Конфлікт будь-якого виду може проявлятися прямо (зроблене чи сказане має безпосереднє відношення до вас) або опосередковано (сказане чи зроблене не стосується вас особисто, але зачіпає або засмучує вас).

Суперечка між вами і вашим діловим партнером – приклад прямого конфлікту. Прикладом непрямого конфлікту може бути ваша незгода з рішенням керівництва компанії – це рішення стосується всіх працівників фірми і не спрямоване безпосередньо проти вас, але зачіпає вас.

Конфлікт може також ховатися під виглядом емоцій. Наприклад, ви розриватися між двома або більше варіантами вибору і страждаєте від цього внутрішнього конфлікту. А ще конфлікт може ховатися під різними масками. І для вирішення їх необхідно зірвати.

Ознайомтеся з наступними положеннями:

конфлікт може бути активним і пасивним – ви або самі створюєте його, чи переживаєте його, коли він вже кимось створений;

він може бути прямим: спрямованим на вас;

він може бути непрямим: не спрямованим на вас, але задевающим вас;

він може бути зовнішнім – виражатися у вашої реакції на зовнішні обставини;

він може бути позитивним або негативним;

він може бути внутрішнім – реакція на нелегкий вибір, який належить зробити;

він проявляється в багатьох ситуаціях і незліченних проявах – гнів, стрес, розчарування, смуток і навіть хвороба.

Олександр Павлович Погиба