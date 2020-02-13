Конфлікти є невід'ємною частиною життя, якщо їх немає – перевірте пульс.
Дамо визначення поняттю "конфлікт"
Конфлікт – це зіткнення, серйозні розбіжності, під час яких вас охоплюють неприємні відчуття або переживання. Конфлікт відрізняється від засмучення тим, що в конфліктній ситуації завжди є принаймні два шляхи, два варіанти поведінки, причому один з них або обидва можуть здатися прийнятними (або неприйнятними). Конфлікти незнищенні – вони з'являються при будь-яких життєвих обставинах і супроводжують нас від народження до самої смерті.
Ось основні види конфліктів:
- внутрішні (проблему переживаємо тільки ми) і зовнішні (проблему переживаємо ми і, принаймні, ще одна людина);
- прямі (спрямовані на нас) і непрямі (не спрямовані безпосередньо на нас);
- індивідуальні (внутрішньоособистісні або міжособистісні) та колективні (беруть участь по троє і більше).
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Про який би вид конфлікту ми не говорили, для конфліктуючих він зазвичай проявляється в одній з двох форм:
- Вони відчувають щось неприємне, виникає злість, смуток, почуття провини або біль.
- Вони щось роблять, говорять чи думають, засмутившись і відчуваючи змішані почуття через це або через необхідність вибору.
Конфлікт будь-якого виду може проявлятися прямо (зроблене чи сказане має безпосереднє відношення до вас) або опосередковано (сказане чи зроблене не стосується вас особисто, але зачіпає або засмучує вас).
Суперечка між вами і вашим діловим партнером – приклад прямого конфлікту. Прикладом непрямого конфлікту може бути ваша незгода з рішенням керівництва компанії – це рішення стосується всіх працівників фірми і не спрямоване безпосередньо проти вас, але зачіпає вас.
Конфлікт може також ховатися під виглядом емоцій. Наприклад, ви розриватися між двома або більше варіантами вибору і страждаєте від цього внутрішнього конфлікту. А ще конфлікт може ховатися під різними масками. І для вирішення їх необхідно зірвати.
Ознайомтеся з наступними положеннями:
- конфлікт може бути активним і пасивним – ви або самі створюєте його, чи переживаєте його, коли він вже кимось створений;
- він може бути прямим: спрямованим на вас;
- він може бути непрямим: не спрямованим на вас, але задевающим вас;
- він може бути зовнішнім – виражатися у вашої реакції на зовнішні обставини;
- він може бути позитивним або негативним;
- він може бути внутрішнім – реакція на нелегкий вибір, який належить зробити;
- він проявляється в багатьох ситуаціях і незліченних проявах – гнів, стрес, розчарування, смуток і навіть хвороба.
Олександр Павлович Погиба