Команда Володимира Зеленського зробила охлократію нормою політичного життя в Україні, проте нові випробування поставили перед ними серйозний виклик. Як повідомляє Знай.юа, про це на своїй сторінці у Facebook пише лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко. Далі наводимо слова політика без змін
Охлократія, що перекладається з грецької як «влада натовпу», стає нормою політичного життя в Україні.
Нагадаю, що такий тип політичного режиму характерний:
Некомпетентністю влади, спробою простими методами вирішувати складні проблеми, використанням популізму як інструменту для реалізації власних вузькокорпоративних інтересів, неповагою до законів…
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Як відомо, свою передвиборчу кампанію Зеленський розпочав через акторську версію творення образу президента із народу, бо кожен може бути президентом. І керувати країною надто просто: треба просто перестати красти, стріляти, брехати… І бажано свою правоту й принциповість підтверджувати по-народному або ж матюками. Бо чим більше матів у вашій простій і зрозумілій натовпу мові, тим ви - конкретніший і народніший політик!
Згодом, ця народна версія президента підкріпилися відповідними обіцянками і діями про так звану пряму демократію або ж точніше охлократію. «Я розпустив парламент», бо люди так хочуть; треба арештувати такого то, бо народ вимагає; треба приймати рішення швидко, бо громада зачекалася …і врешті - я думаю тактично, бо не має часу на стратегію?!
Нині ж окрім недолугих і примітивних управлінських рішень від відеозвернення до відеозвернення народного вождя, влада не здатна продемонструвати бодай річний план дій. І тому, так звана генеральна лінія охлократії від зеленського коливається щоденно разом із хаотичним і незбагненним принципом зміни кадрів.
Але найсумніше інше. Така безсистемність, непрофесіоналізм і безвідповідальність провокує на відповідні дії й місцеву владу. От і нині «на вимогу людей чи громади» з‘являються нові народні вожді - зеленські місцевого розливу!
Вони, як і київські високопосадовці, можуть не виконувати законів і урядових рішень, бо люди не хочуть та вимагають від них діяти інакше - більш справедливо і правильно.
А хто проти сучасної модної політики анархії та хаосу, той нехай іде в сраку, як радив колись Зеленський депутатам ВР!
Отож, «влада натовпу» сьогодні перед серйозним викликом:
Або вона визнає свою стратегічну помилку і змінюється або її замінять не запитавши на те згоди.
Адже вчить історія, що період влади заснований на принципі «panem et circenses” - «хліба і видовищ» довго не триває.
Бо й видовища вже не ті, й хліба - все менше і менше!