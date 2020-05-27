Андрій Мальований на посаді голови Держекоінспекцї почне з комплексного аудиту установи
Про це посадовець повідомив у своєму Facebook.
Вже звернувся до Рахункової Палати України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної аудиторської служби з проханням надати своїх спеціалістів для проведення такого аудиту.
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Я хочу перевірити, які рішення приймалися, як витрачалися кошти, як здійснювались перевірки й накладалися штрафи, якою є матеріально-технічна база інспекції. Виходячи з аудиту, зможемо приймати продумані кадрові рішення та більш ефективно планувати роботу на майбутнє.
Було б доцільно зробити практику таких перевірок регулярною після кожної зміни керівництва.
Бо фаховий управлінець повинен на сто відсотків знати сферу своєї відповідальності і знати її не лише зі звітів підлеглих, але й з незалежних джерел інформації.
Розраховую, що комплексний аудит розпочнеться вже найближчим часом і обов’язково проінформую вас про його результати!