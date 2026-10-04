Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень 5 по 11 жовтня охоплюють низку вулиць Чернігова та інших населених пунктів регіону.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень 5 по 11 жовтня передбачають знеструмлення окремих адрес переважно з 09:00 до 17:00, повідомляє Чернігівобленерго.

У понеділок, 5 жовтня, електроенергію за цим розкладом планують вимикати на Глухівському, Борщовій, Білоуській, Вишневій, Гоголя, Городнянській, Залізничній, Київській, Коцюбинського, Миру, Мстиславській, П'ятницькій, Ремісничій, Садовій, Седнівській, Сосницькій, Шевченка та інших вулицях.

У вівторок, 6 жовтня, перелік частково зміниться. До нього входять Воскресенська, Воскресенський, Гетьмана Полуботка, Оборонців Чернігова, Ринкова, а також чимало адрес, які були у попередньому переліку.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень 5 по 11 жовтня показують, що 7 жовтня знеструмлення також триватимуть у денний час. Серед нових адрес — Авіаторів, Василя Тарновського, Льотна, Музейна, Олега Міхнюка, Рятувальників та Степана Подобайла.

8 жовтня список коротший. У ньому зазначені, зокрема, Батюка, Геологічна, Костомарівська, Красносільського, Нафтовиків та Ріпкинська. Для цих адрес вказаний проміжок 09:00–17:00.

На п'ятницю, 9 жовтня, заплановані відключення на 1-й та 2-й Кирила Розумовського, Гарамів, Шкільній, а також низці інших вулиць.

Важливо враховувати: наведені дані стосуються саме запланованих перерв у постачанні. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, фактичний час може відрізнятися від попереднього розкладу.



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