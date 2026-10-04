Початок опалювального сезону 2026 у Луцьку залежатиме від погоди та готовності міської теплової системи.

Початок опалювального сезону 2026 у Луцьку також готують з урахуванням можливих перебоїв з електроенергією.

У місті працюють над підготовкою 42 котелень. Усі вони мають резервні джерела живлення, які повинні допомогти зберегти теплопостачання під час блекаутів.

Про це Суспільному розповів заступник директора з виробництва ДКП «Луцьктепло» Віктор Мельник.

Підготовка охопила і найстарішу котельню міста, збудовану у 191 році. Там очистили котли, перевірили запірну арматуру, трубопроводи та газове обладнання. Також встановили нові насоси.

На одній із найбільших котелень Луцька змонтували когенераційну установку потужністю 1,8 МВт. За словами Мельника, це дасть змогу на 52% скоротити споживання електроенергії. У разі відключення електрики установка дозволить забезпечити теплом близько 54% споживачів підприємства.

Фінансову підтримку для реконструкції котелень надає НЕФКО. Резервні генератори встановили на всіх об’єктах «Луцьктепла».

Окремий напрямок — оновлення тепломереж. Проєкт розрахований на два роки та передбачає заміну 22 кілометрів трубопроводів. Цьогоріч планують оновити 12,8 кілометра.

Початок опалювального сезону 2026 у Луцьку проходитиме на тлі масштабного ремонту мереж. Наразі працівники підприємства працюють на трьох ділянках. Загальна вартість робіт становить 71 млн гривень. Це кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Необхідність ремонту пояснюють станом старих труб. За минулий опалювальний період на мережах зафіксували 100 поривів. Загальна довжина теплотрас «Луцьктепла» становить 131 кілометр, але попередньо ізольованими є лише 23 кілометри.

У міжсезоння вже сталося 35 аварій на трубопроводах, якими гаряча вода надходить до осель.

Подача тепла традиційно залежатиме від температури. За правилами, опалення запускають після трьох діб із середньою температурою +8 °C або нижче. Остаточне рішення ухвалює місцева влада.