Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 5 по 11 жовтня показує поступове зниження денних температур: максимум +21° очікується на початку тижня, а до неділі повітря прогріється лише до +18°.

Як синоптики попереджали про різку зміну погоди минулого тижня в Одеській області, температура тоді помітно коливалася протягом тижня з 4 по 10 жовтня. Новий прогноз на тиждень з 5 по 11 жовтня показує, що максимальна температура +21° триматиметься лише в понеділок, а далі стовпчики термометрів поступово опустяться до +18°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня з 5 по 11 жовтня коливатимуться від +18° до +21°, а нічні — від +12° до +18°.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі температура опуститься до +12°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У вівторок, 6 жовтня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +19°, а вночі — на +14°. Хмарність залишиться малою, дощу синоптики не обіцяють.

Середа, 7 жовтня, принесе таку саму денну температуру +19°, вночі ж термометри покажуть +14°. Хмарність стане мінливою, проте опадів не буде.

У четвер, 8 жовтня, вдень очікується +19°, а вночі повітря не охолоне нижче +16°. Небо буде хмарним із проясненнями, без опадів.

П’ятниця, 9 жовтня, утримає денну температуру на рівні +19°, а вночі повітря залишиться теплим — близько +17°. Хмарність знову стане мінливою, опадів не передбачається.

У суботу, 10 жовтня, вдень термометри покажуть +19°, а вночі — +18°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

Неділя, 11 жовтня, завершить тиждень температурою +18° вдень та +13° вночі. Хмарність залишиться малою, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 5 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолодніше повітря — +18° — очікується в неділю, 11 жовтня. Перепад денних температур за тиждень становить 3°, тоді як опади прогнозують лише одного дня — у суботу, 10 жовтня.

Оскільки синоптики прогнозують можливі опади в суботу, 10 жовтня, одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом. У решту днів тижня істотних змін погоди не очікується, однак вечорами, коли температура опускається до +12...+14°, варто вдягатися тепліше — особливо людям похилого віку.

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