19 сентября 2019-го Верховная Рада проголосовала за назначение главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Прошел почти год.

Об этом в своей статье рассказывает народный депутат Андрей Холодов, передает ЛИГА.

- кадровые вопросы и проблемы в управлении большим государственными предприятиями на решены;

- убытки от работы государственных предприятий опять будут измеряться миллиардами гривен;

- работа с арендой государственного имущества провалена;

- задача по разработке модулей оценки недвижимости не выполнена.

Каждая из этих задач имела и имеет огромное значение для экономики.

Первое - большая приватизация.

Подготовка к приватизации ни одного крупного объекта за 11 месяцев не была завершена.

На период карантина ФГИ вообще незаконно остановил работу по подготовке к приватизации, хотя в профильном законе было написано, что прекращается только продажа, то есть нельзя проводить аукционы. Все это время ФГИ должен был готовить документы, а после завершения карантина - продавать.

Но подготовка была сорвана.

Более того - все мы с вами наблюдали, как схематозным путем объект большой приватизации - гостиница «Днепр» - был продан по процедуре малой приватизации, как сельский магазин.

Разница между этими процедурами очень велика.

Например, именно эта схема позволила в 3 ​​раза занизить стартовую стоимость объекта, НЕ проводить оценку, НЕ привлекать советников и финмон к проверке денег.

Надеюсь, что этот конкретный кейс станет основанием для открытия уголовного производства.

Второе - бюджет приватизации провален.

Фонд госимущества в 2020 году должен был продать больших и малых объектов на 12 млрд грн.

По состоянию на 30 июня в бюджет поступило лишь 500 млн. Примерно столько же чиновники фонда получат в виде зарплат.

Миллиардная сделка по отелю "Днепр" прошла без проверки источника денег - можно сказать, что Сенниченко пошел на процедурные нарушения и позволил непонятно кому купить отель в центре Киева.

Третье - убытки и коррупционные скандалы.

За последний год имели место множество скандалов, связанных с государственной собственностью и качеством управления госкомпаниями.

Мы только и слышим про убытки!

Но при этом Фонд государственного имущества Украины дистанцируется от законного вмешательства в хозяйственную деятельность таких предприятий, не блокирует решения исполнительных органов, являются незаконными или в которых отсутствует экономическая цель.

На руководящие должности на государственные предприятия назначают фигурантов коррупционных скандалов.

СМИ пишут о возможном доведении до банкротства ГП «Электротяжмаш» и.о. генерального директора Виктором Бусько, который был назначен Дмитрием Сенниченко.

Другие примеры безответственного становления руководства Фонда к предприятиям - ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азовмаш», АО «Первый киевский машиностроительный завод» (это известный «Большевик») и другие.

Год - с августа 2019 - нет никаких новостей о подготовке к приватизации «Президент-отеля».

Зато результаты аукциона по продаже завода «Трансмаш» в Днепре были просто отменены по неизвестным причинам и без всяких оснований. А потом отменено и само решение о приватизации.

Четвертое - аренда государственного имущества.

С 1 февраля 2020 года начал действовать новый закон об аренде государственного имущества, который инициировал Дмитрий Сенниченко.

А вот необходимые подзаконные акты он вовремя не подготовил, что заблокировало возможность подписания новых договоров аренды.

До возникновения этой проблемы дела тоже шли не очень: количество квадратных метров, которые государство сдает в аренду, увеличилось, а вот стоимость аренды одного квадрата уменьшилась почти в 4 раза.

В государственный бюджет было заложено 4,1 млрд грн поступлений от аренды госимущества. В 1 квартале (до карантина!) план был выполнен всего на 10%.

Очевидно, что план по году выполнен не будет.

Пятое - провал проекта оценки недвижимости.

5 декабря 2019 Верховная Рада ликвидировала коррупционные «авторизованные площадки» в сфере оценки недвижимости, более известные как «площадки Яценко».

Идея была такой: не только устранить посредников, но и разработать систему автоматической оценки недвижимости.

Верховная Рада свою работу сделала, Фонд госимущества за полгода - до 1 июля 2020 - должен был подготовить новые модули Единой базы данных отчетов об оценке.

Это была профильная задача - подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. После выполнения этой задачи оценка могла бы стать автоматической и бесплатной для граждан, продающих свою недвижимость.

К платным оценщикам надо было бы обращаться только в случае несогласия с автоматической оценкой, то есть добровольно.

Но ФГИ свою задачу не выполнил.

Люди продолжают платить оценщикам. И теперь оценщиков никто не контролирует, они имеют возможность занижать стоимость недвижимости, чтобы продавцы платили меньше налогов в бюджет.

Система зависла между двумя коррупционными берегами, бюджет получает убытки.

Для прикрытия очередного провала Сенниченко даже подан законопроект, которым предлагается перенести сорванный дедлайн постфактум.

Я считаю такие результаты работы главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко катастрофическими.

Он провалил работу по всем KPI.

Его нужно увольнять.

Фонду госимущества нужен нормальный, адекватный и профессиональный ТОП-менеджер.