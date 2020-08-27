19 сентября 2019-го Верховная Рада проголосовала за назначение главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Прошел почти год.
Об этом в своей статье рассказывает народный депутат Андрей Холодов, передает ЛИГА.
За это время Сенниченко провалил работу по всем ключевым для государства KPI, устал от безделия и ушел в отпуск:
- подготовка к большой приватизации не завершена;
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- кадровые вопросы и проблемы в управлении большим государственными предприятиями на решены;
- убытки от работы государственных предприятий опять будут измеряться миллиардами гривен;
- работа с арендой государственного имущества провалена;
- задача по разработке модулей оценки недвижимости не выполнена.
Каждая из этих задач имела и имеет огромное значение для экономики.
Первое - большая приватизация.
Подготовка к приватизации ни одного крупного объекта за 11 месяцев не была завершена.
На период карантина ФГИ вообще незаконно остановил работу по подготовке к приватизации, хотя в профильном законе было написано, что прекращается только продажа, то есть нельзя проводить аукционы. Все это время ФГИ должен был готовить документы, а после завершения карантина - продавать.
Но подготовка была сорвана.
Более того - все мы с вами наблюдали, как схематозным путем объект большой приватизации - гостиница «Днепр» - был продан по процедуре малой приватизации, как сельский магазин.
Разница между этими процедурами очень велика.
Например, именно эта схема позволила в 3 раза занизить стартовую стоимость объекта, НЕ проводить оценку, НЕ привлекать советников и финмон к проверке денег.
Надеюсь, что этот конкретный кейс станет основанием для открытия уголовного производства.
Второе - бюджет приватизации провален.
Фонд госимущества в 2020 году должен был продать больших и малых объектов на 12 млрд грн.
По состоянию на 30 июня в бюджет поступило лишь 500 млн. Примерно столько же чиновники фонда получат в виде зарплат.
Миллиардная сделка по отелю "Днепр" прошла без проверки источника денег - можно сказать, что Сенниченко пошел на процедурные нарушения и позволил непонятно кому купить отель в центре Киева.
Третье - убытки и коррупционные скандалы.
За последний год имели место множество скандалов, связанных с государственной собственностью и качеством управления госкомпаниями.
Мы только и слышим про убытки!
Но при этом Фонд государственного имущества Украины дистанцируется от законного вмешательства в хозяйственную деятельность таких предприятий, не блокирует решения исполнительных органов, являются незаконными или в которых отсутствует экономическая цель.
На руководящие должности на государственные предприятия назначают фигурантов коррупционных скандалов.
СМИ пишут о возможном доведении до банкротства ГП «Электротяжмаш» и.о. генерального директора Виктором Бусько, который был назначен Дмитрием Сенниченко.
Другие примеры безответственного становления руководства Фонда к предприятиям - ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азовмаш», АО «Первый киевский машиностроительный завод» (это известный «Большевик») и другие.
Год - с августа 2019 - нет никаких новостей о подготовке к приватизации «Президент-отеля».
Зато результаты аукциона по продаже завода «Трансмаш» в Днепре были просто отменены по неизвестным причинам и без всяких оснований. А потом отменено и само решение о приватизации.
Четвертое - аренда государственного имущества.
С 1 февраля 2020 года начал действовать новый закон об аренде государственного имущества, который инициировал Дмитрий Сенниченко.
А вот необходимые подзаконные акты он вовремя не подготовил, что заблокировало возможность подписания новых договоров аренды.
До возникновения этой проблемы дела тоже шли не очень: количество квадратных метров, которые государство сдает в аренду, увеличилось, а вот стоимость аренды одного квадрата уменьшилась почти в 4 раза.
В государственный бюджет было заложено 4,1 млрд грн поступлений от аренды госимущества. В 1 квартале (до карантина!) план был выполнен всего на 10%.
Очевидно, что план по году выполнен не будет.
Пятое - провал проекта оценки недвижимости.
5 декабря 2019 Верховная Рада ликвидировала коррупционные «авторизованные площадки» в сфере оценки недвижимости, более известные как «площадки Яценко».
Идея была такой: не только устранить посредников, но и разработать систему автоматической оценки недвижимости.
Верховная Рада свою работу сделала, Фонд госимущества за полгода - до 1 июля 2020 - должен был подготовить новые модули Единой базы данных отчетов об оценке.
Это была профильная задача - подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. После выполнения этой задачи оценка могла бы стать автоматической и бесплатной для граждан, продающих свою недвижимость.
К платным оценщикам надо было бы обращаться только в случае несогласия с автоматической оценкой, то есть добровольно.
Но ФГИ свою задачу не выполнил.
Люди продолжают платить оценщикам. И теперь оценщиков никто не контролирует, они имеют возможность занижать стоимость недвижимости, чтобы продавцы платили меньше налогов в бюджет.
Система зависла между двумя коррупционными берегами, бюджет получает убытки.
Для прикрытия очередного провала Сенниченко даже подан законопроект, которым предлагается перенести сорванный дедлайн постфактум.
Я считаю такие результаты работы главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко катастрофическими.
Он провалил работу по всем KPI.
Его нужно увольнять.
Фонду госимущества нужен нормальный, адекватный и профессиональный ТОП-менеджер.