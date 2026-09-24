«Грошова допомога в Тернопільській області» стане доступною для багатодітних родин і домогосподарств з особами з інвалідністю — стартувала реєстрація на нову програму підтримки від благодійників.

Грошова допомога в Тернопільській області для родин із трьома та більше дітьми тепер передбачає нову програму фінансової підтримки: благодійники оголосили набір учасників, які можуть отримати до 43 200 гривень на відновлення джерела доходу.

Програму запустив «Карітас-Спес» Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Проєкт має назву «Родина родині: Індивідуальна підтримка» і реалізується одразу в чотирьох західних областях — Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій.

Хто може подати заявку

Участь у програмі можуть взяти дві категорії домогосподарств. По-перше, це багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей. По-друге — домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю.

Важлива умова: подати заявку можуть лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в рамках інших проєктів «Карітас-Спес Україна» або інших благодійних організацій в Україні. Це правило перевіряють під час розгляду заявок.

На що можна витратити кошти

Розмір грошової допомоги становить 43 200 гривень на одне домогосподарство. Гроші мають чітке цільове призначення — їх можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання (насіння, техніку, тварин), а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку

Щоб долучитися до програми, потрібно завантажити грантову заявку та заповнити її. Далі заповнюється форма попередньої реєстрації, куди завантажується вже заповнена заявка. Для заповнення форми необхідно увійти у власний Google-акаунт.

Термін реалізації проєкту — з вересня по грудень 2026 року. Кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року, однак кількість грантів обмежена, тож форму можуть закрити автоматично, щойно набереться необхідна кількість заявок. До розгляду приймаються лише повністю заповнені заявки без пропущених розділів.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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