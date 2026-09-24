Грошова допомога в Кіровоградській області стала доступнішою для переселенців: УВКБ ООН працює тут за новою програмою «Грошова допомога за пріоритетами», а центри реєстрації приймають людей у 16 регіонах, зокрема й на Кіровоградщині.

Грошова допомога в Кіровоградській області для переселенців тепер надається за оновленими правилами — у квітні 2026 року УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців) перейшло від багатоцільової грошової допомоги до підходу, який називається «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Головна відмінність нової системи полягає в тому, що розмір і умови виплати тепер залежать не від загального статусу людини, а від конкретної категорії вразливості та того, наскільки близько до лінії фронту вона проживала чи проживає. УВКБ ООН наголошує, що надає гроші «вразливим внутрішньо переміщеним особам, особам, які повернулися, та іншим вразливим категоріям населення для покриття базових потреб».

Кіровоградська область входить до переліку з 16 регіонів, де діють центри реєстрації. Крім неї, це ще Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Львівська, Івано-Франківська, Черкаська та Вінницька області.

Скільки платять за кожною програмою

У межах ГДП 2, призначеної для евакуйованих, розмір допомоги становить 12 300 грн на особу — це одноразова виплата строком на 3 місяці. Допомогу можуть отримати люди, які були змушені покинути домівки через небезпеку, обстріли або офіційні накази про евакуацію. Важлива умова: домогосподарство має зареєструватися протягом 45 днів після залишення домівки.

Таку саму суму — 12 300 грн — передбачено за ГДП 3 для тих, хто постраждав від обстрілів, що призвели до раптового зростання витрат або втрати доходу. А за програмою ГДП 1 (прифронтові райони, 0–50 км від кордону чи громад бойових дій) допомога сягає 10 800 грн на особу строком на 6 місяців, з можливістю отримати всю суму одним платежем.

Допомога для найвразливіших ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і через певні обставини не можуть отримати державну допомогу на проживання, діє ГДП 4. Вона виплачується лише за направленням через системну оцінку потреб домогосподарства: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Прямої реєстрації через центри за цією програмою УВКБ ООН не проводить.

Окремо передбачена допомога для тих, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців, безперервно проживає там щонайменше 3 місяці та має високий рівень вразливості: це 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців, загальною сумою 10 800 грн одним платежем.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для реєстрації у центрах потрібні: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу (з правильним написанням імені), довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтво про народження дітей, а також свідоцтво про опікунство чи інший офіційний документ, якщо це необхідно. За наявності інвалідності слід додати медичний висновок.

Внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Домогосподарства, що підходять за вимогами, також можуть подати заявку на онлайн-реєстрацію в черзі — перелік пунктів реєстрації R2P опубліковано на сайті r2p.org.ua.

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