Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично — звертатися до установи не потрібно. У Пенсійному фонді України пояснили, хто отримує більше грошей і в якому розмірі.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично — жодних заяв подавати не потрібно. Щойно людині виповнюється 70 років, розмір виплати зростає без її участі.

У Пенсійному фонді України нагадали, що вікову надбавку до пенсії гарантує закон. Суму перераховують на підставі даних, які вже є в електронній пенсійній справі, тож окремо звертатися до установи не треба.

Скільки доплачують після 70, 75 і 80 років

Розмір надбавки залежить від віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, щомісяця додають 300 гривень. Після 75 років сума зростає до 456 гривень, а з 80 років — до 570 гривень на місяць.

Гроші надходять разом з основною пенсією, а не окремим переказом. Надбавку також враховують під час подальших індексацій, тому з часом вона разом із пенсією зростає.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Якщо після 70, 75 або 80 років доплату не додали, перевірте свою пенсійну справу. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у найближчому сервісному центрі фонду в Запорізькій області.

Зазвичай затримка виникає, коли в реєстрах є застарілі дані або людина не підтвердила особу. Тоді фахівці Пенсійного фонду підкажуть, які документи уточнити, і перерахують виплату з дати, коли виникло право на неї.

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