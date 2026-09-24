Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично — жодних заяв подавати не потрібно. Щойно людині виповнюється 70 років, розмір виплати зростає без її участі.
У Пенсійному фонді України нагадали, що вікову надбавку до пенсії гарантує закон. Суму перераховують на підставі даних, які вже є в електронній пенсійній справі, тож окремо звертатися до установи не треба.
Скільки доплачують після 70, 75 і 80 років
Розмір надбавки залежить від віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, щомісяця додають 300 гривень. Після 75 років сума зростає до 456 гривень, а з 80 років — до 570 гривень на місяць.
Гроші надходять разом з основною пенсією, а не окремим переказом. Надбавку також враховують під час подальших індексацій, тому з часом вона разом із пенсією зростає.
Що робити, якщо надбавку не нарахували
Якщо після 70, 75 або 80 років доплату не додали, перевірте свою пенсійну справу. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у найближчому сервісному центрі фонду в Запорізькій області.
Зазвичай затримка виникає, коли в реєстрах є застарілі дані або людина не підтвердила особу. Тоді фахівці Пенсійного фонду підкажуть, які документи уточнити, і перерахують виплату з дати, коли виникло право на неї.
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