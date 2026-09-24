Подорожчання продуктів у Житомирській області в червні 2026 року найсильніше зачепило картоплю, яка зросла в ціні одразу на 55,2%, повідомили в головному управлінні статистики в області.

Подорожчання газу в Житомирській області — не єдине подорожчання, яке змушує жителів регіону уважніше рахувати витрати. У червні 2026 року на Житомирщині зросли ціни на частину продуктів харчування, про що повідомило головне управління статистики у Житомирській області.

Загалом споживчі ціни в області за місяць не змінилися, тоді як по Україні зафіксоване зниження на 0,1%. Однак подорожчання продуктів у Житомирській області було нерівномірним: одні товари різко додали в ціні, інші — помітно подешевшали.

Що подорожчало найбільше

Найсильніше зросла в ціні картопля — одразу на 55,2%. Коренеплоди, цибуля та гриби додали 21,3%, капуста — 1,7%. Із товарів на полицях також подорожчали морозиво, мінеральні та джерельні води, шоколад, соняшникова олія і кава — на 9,0–2,2%.

Помітно менше, але теж у бік зростання, рухалися ціни на соуси та приправи, рибу, чай, хліб, рис, маргарин, кондитерські вироби з борошна, цукор, яловичину і кисломолочну продукцію — на 1,9–0,4%.

Що подешевшало

Водночас яйця в червні впали в ціні одразу на 27,8%. Знизилися також ціни на оливкову олію, м'ясо птиці, свинину, молоко, борошно, крупи та сало — на 2,1–0,3%.

Овочі загалом подешевшали на 7,8%, а овочі, вирощені з насіння, — на 31,7%. Фрукти натомість додали 1,7%: яблука зросли на 17,1%, цитрусові — на 4,4%.

Поза продуктовим кошиком подорожчали послуги ресторанів і готелів (на 2,7%), плата за власне житло (на 2,7%) та оренду (на 0,7%). Одяг і взуття, навпаки, подешевшали на 1,4%.

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