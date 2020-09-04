Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" на основі свідчень та оперативної інформації безпосередньо з місця подій ідентифікував та встановив персональні дані терористів, які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських військових та патріотів з числа цивільних осіб.

Станіслав Ігорович Дробишев.

Командир загону бойовиків "ЛНР". Псевдо: "Югослав".

Його "підлеглі" відповідали за проведення т.зв. "контррозвідувальних операцій", викрадення бізнесменів і проукраїнські налаштованих патріотів на теренах Луганщини.

Дата народження: 01.09. 1987

Рідне місто: Луганськ

Адреса проживання: Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Центральна 56.

Інша можлива адреса проживання: Луганська обл., М.Луганськ, вул. Нахімова, 152

Телефон: +380990509065

Освіта: сш №53 м. Луганськ.

Код ДРФО: 3202015735.

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id177654722, http://ok.ru/profile/551266429817.

2. Дмитро Олександрович Вакуленко.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців. Разом з іншими бойовиками піддавав людей побиттю і тортурам.

Дата народження: 23.09.1991

Код ДРФО: 3350312294

Освіта: сш №60, м. Луганськ, 1997-2008

ВНУ ім. Даля

Сторінки в соцмережі: https://vk.com/vakulla (https://vk.com/id13605383),

https://vk.com/id15251049,

http://ok.ru/profile/515128091467.

Skype: vakula4088, ctydent346

3. Ігнат Ігорович Чередніченко.

Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.

Дата народження: 15.05.1991

Місто: Луганськ

Код ДРФО: 3337210695

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id16024107

Skype: alykard53

4. Василь Іванович Санніков.

Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава." Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.

Дата народження: 2 березня 1988

Рідне місто: м. Луганськ

Освіта: ЛНУ ім. Тараса Шевченка '07

Факультет: Історичний

Кафедра: Історія України

Коледж: №2 '07

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id193714696

5. Сергій Колосов.

Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.

Дата народження: 06.04.1996.

Освіта : сш № 6, м. Луганськ, з 2003 р. Коледж: Будівельний (ЛСК) '16, Луганськ, 2012-2016, Автодорожник

Skype: ser_ak1.

Сторінки в соціальних мережах: http://ok.ru/profile/514583358886, https://vk.com/vk_djoker_ru, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001828202874

6. Георгій Лукманович Алібеков.

Входив до групи захоплення "Югослава." Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.

Дата народження: 11.02.1992

Адреса: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Білоріченський, вул Шахтарська 21, кв. 2

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id26666898

7. Михайло Євгенович Коваленко.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава")

Дата народження: 20.08.1990

Адреса: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Куйбишева 37

Телефон: +380501078167

Особлива прикмета: татуювання на лівій лопатці.

Служив в армії, потім в міліції 2011-2013 рр .

Сімейний стан: одружений. Січень 2015 р.

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id42194555

8. Анастас Вікторович Самура.

Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських активістів і бізнесменів.

Дата народження: 25.01.1992

Адреса: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Крилова 21, кв. 3

Колишній співробітник МВС.

код ДРФО: 3362704716

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id169676920

9. Андрій Мазолей – бойовик НЗФ "9 РОТА"

Брав участь у допитах та катуваннях бранців та викраденнях людей.

Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/mazolik, https://vk.com/id62669112

Вік: 29 років

Місто: Луганськ

10. Андрій Лейвіс.

Заступник командира НЗФ "Лєший". Активний учасник Антимайдану в Києві. Брав участь у допитах та катуваннях бранців та викраденнях людей.

Дата народження: 04.08.1992

Адреса: Луганська обл., м. Луганськ

Телефон: +380958650072

Освіта: СШ №26 м. Луганськ, випуск 2008 р

ЛНУ ім. Шевченко,кафедра всесвітньої історії , випуск 2014 р

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/andreylevis (https://vk.com/id220555679)

Skype: andreylev

11. Андрій Олегович Манохін.

Заступник командира загону НЗФ "Югослава."

Виконував обов'язки оперативного працівника. Брав активну участь у допитах і тортурах військовополонених і проукраїнських активістів.

Дата народження: 21.08.1990

Адреса: Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Калініна, 10, кв.14

Телефон: +380994640842

Код ДРФО: 3310505931.

Skype: manoxin.andrey

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id90983797

12. Андрій Миколайович Герман.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава")

Дата народження: 02.09.1995

Адреса: Луганська обл., Міловський р-н, с. Шелестівка

Телефон: +380994759253

Освіта: сш № 32, м. Луганськ, 2006-2011 (а)

Сторінки в соцмережі: https://vk.com/id115958417, http://ok.ru/profile/493445147513

Skype: andros.1995

13. Сергій Вікторович Дубовик.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава")

Дата народження: 11.04.1984

Адреса: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Хворостянівка, вул. Гагаріна 6

Телефон: +380505217022

Сімейний стан: одружений, має сина.

Код ДРФО: 3087325219.

Паспорт: ЕН № 724068.

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id156532064

14. Дмитро Сергійович Щербина.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців. Брав активну участь у допитах, побиттях і тортурах військовополонених.

Дата народження: 03.04.1996

Адреса: Луганська обл., м. Луганськ, проїзд 2-й Лутугинський 1

Код ДРФО: 3515711833

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id156619474

15. Артур Сергійович Полтавський.

Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав участь у викраденнях заручників і бізнесменів.

Дата народження: 29.01.1991

Адреса: Луганська обл., Антрацитівський р-н., смт. Маломиколаївка, вул. Жовтнева, 42

код ДРФО: 3326601934

Сімейний стан: неодружений

Освiта: ДНУЕТ (ЛФ) '10

Вiйськова служба: Вiйськова частина А1880, Київська обл., М.Васильків, 2012-2013

Мiсце роботи: Ш / у "Луганське" м. Луганськ, з 2011 р. ГРП

Сторінки в соцмережах:

https://vk.com/arthurpoltavsky,

https://vk.com/id159197506

http://nl.ink361.com/app/users/ig-1314768981/arthurking2901/photos/

Skype: shriukn

16. Євген Олександрович Литвинов.

Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців.

Дата народження: 07.09.1987

Адреса: Луганська обл., м. Кіровськ, вул. Петровського 19А, кв.3

Рідне місто: Антрацит

Місце роботи: шахта "Комсомольска"

Моб. телефон: 0500410561

Раніше судимий; відбував покарання в Чорнухинської ВК.

Код ДРФО: 3202621396

Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id217019314

Skype: litvinov.ev

17. Ігор Петрович Дробишев .

Батько Станіслава "Югослава" Дробишева. Завгосп загону "Югослава".

Дата народження: 30.05.1965

Адреса: Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Агрономічна 97

Співробітник МГБ ЛНР.

Освіта: сш №32 м. Луганськ, 1972-1980.

Код ДРФО: 2389101074.

Сторінки в соцмережах: http://ok.ru/profile/515021895026

Наразі встановлено 25 осіб, які були причетними до жорстокого поводження, катування і побиття військовополонених та цивільного населення.

Аналітичним відділом ГІ "Права Справа" проводяться оперативні заходи з нейтралізації активних учасників банд формувань, які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських військових та патріотів з числа цивільних осіб.

Крім того відповідні матеріали будуть передані в міжнародні судові інстанції.

Автор: Д. Снєгирьов