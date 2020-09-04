Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" на основі свідчень та оперативної інформації безпосередньо з місця подій ідентифікував та встановив персональні дані терористів, які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських військових та патріотів з числа цивільних осіб.
- Станіслав Ігорович Дробишев.
Командир загону бойовиків "ЛНР". Псевдо: "Югослав".
Його "підлеглі" відповідали за проведення т.зв. "контррозвідувальних операцій", викрадення бізнесменів і проукраїнські налаштованих патріотів на теренах Луганщини.
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Дата народження: 01.09. 1987
Рідне місто: Луганськ
Адреса проживання: Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Центральна 56.
Інша можлива адреса проживання: Луганська обл., М.Луганськ, вул. Нахімова, 152
Телефон: +380990509065
Освіта: сш №53 м. Луганськ.
Код ДРФО: 3202015735.
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id177654722, http://ok.ru/profile/551266429817.
2. Дмитро Олександрович Вакуленко.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців. Разом з іншими бойовиками піддавав людей побиттю і тортурам.
Дата народження: 23.09.1991
Код ДРФО: 3350312294
Освіта: сш №60, м. Луганськ, 1997-2008
ВНУ ім. Даля
Сторінки в соцмережі: https://vk.com/vakulla (https://vk.com/id13605383),
http://ok.ru/profile/515128091467.
Skype: vakula4088, ctydent346
3. Ігнат Ігорович Чередніченко.
Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.
Дата народження: 15.05.1991
Місто: Луганськ
Код ДРФО: 3337210695
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id16024107
Skype: alykard53
4. Василь Іванович Санніков.
Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава." Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.
Дата народження: 2 березня 1988
Рідне місто: м. Луганськ
Освіта: ЛНУ ім. Тараса Шевченка '07
Факультет: Історичний
Кафедра: Історія України
Коледж: №2 '07
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id193714696
5. Сергій Колосов.
Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.
Дата народження: 06.04.1996.
Освіта : сш № 6, м. Луганськ, з 2003 р. Коледж: Будівельний (ЛСК) '16, Луганськ, 2012-2016, Автодорожник
Skype: ser_ak1.
Сторінки в соціальних мережах: http://ok.ru/profile/514583358886, https://vk.com/vk_djoker_ru, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001828202874
6. Георгій Лукманович Алібеков.
Входив до групи захоплення "Югослава." Брав активну участь у викраденні проукраїнських патріотів і бізнесменів. Піддавав їх тортурам і побиттю.
Дата народження: 11.02.1992
Адреса: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Білоріченський, вул Шахтарська 21, кв. 2
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id26666898
7. Михайло Євгенович Коваленко.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава")
Дата народження: 20.08.1990
Адреса: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Куйбишева 37
Телефон: +380501078167
Особлива прикмета: татуювання на лівій лопатці.
Служив в армії, потім в міліції 2011-2013 рр .
Сімейний стан: одружений. Січень 2015 р.
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/id42194555
8. Анастас Вікторович Самура.
Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав активну участь у викраденні проукраїнських активістів і бізнесменів.
Дата народження: 25.01.1992
Адреса: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Крилова 21, кв. 3
Колишній співробітник МВС.
код ДРФО: 3362704716
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id169676920
9. Андрій Мазолей – бойовик НЗФ "9 РОТА"
Брав участь у допитах та катуваннях бранців та викраденнях людей.
Сторінки в соціальних мережах: https://vk.com/mazolik, https://vk.com/id62669112
Вік: 29 років
Місто: Луганськ
10. Андрій Лейвіс.
Заступник командира НЗФ "Лєший". Активний учасник Антимайдану в Києві. Брав участь у допитах та катуваннях бранців та викраденнях людей.
Дата народження: 04.08.1992
Адреса: Луганська обл., м. Луганськ
Телефон: +380958650072
Освіта: СШ №26 м. Луганськ, випуск 2008 р
ЛНУ ім. Шевченко,кафедра всесвітньої історії , випуск 2014 р
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/andreylevis (https://vk.com/id220555679)
Skype: andreylev
11. Андрій Олегович Манохін.
Заступник командира загону НЗФ "Югослава."
Виконував обов'язки оперативного працівника. Брав активну участь у допитах і тортурах військовополонених і проукраїнських активістів.
Дата народження: 21.08.1990
Адреса: Луганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Калініна, 10, кв.14
Телефон: +380994640842
Код ДРФО: 3310505931.
Skype: manoxin.andrey
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id90983797
12. Андрій Миколайович Герман.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава")
Дата народження: 02.09.1995
Адреса: Луганська обл., Міловський р-н, с. Шелестівка
Телефон: +380994759253
Освіта: сш № 32, м. Луганськ, 2006-2011 (а)
Сторінки в соцмережі: https://vk.com/id115958417, http://ok.ru/profile/493445147513
Skype: andros.1995
13. Сергій Вікторович Дубовик.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава")
Дата народження: 11.04.1984
Адреса: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Хворостянівка, вул. Гагаріна 6
Телефон: +380505217022
Сімейний стан: одружений, має сина.
Код ДРФО: 3087325219.
Паспорт: ЕН № 724068.
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id156532064
14. Дмитро Сергійович Щербина.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців. Брав активну участь у допитах, побиттях і тортурах військовополонених.
Дата народження: 03.04.1996
Адреса: Луганська обл., м. Луганськ, проїзд 2-й Лутугинський 1
Код ДРФО: 3515711833
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id156619474
15. Артур Сергійович Полтавський.
Входив до групи захоплення НЗФ "Югослава". Брав участь у викраденнях заручників і бізнесменів.
Дата народження: 29.01.1991
Адреса: Луганська обл., Антрацитівський р-н., смт. Маломиколаївка, вул. Жовтнева, 42
код ДРФО: 3326601934
Сімейний стан: неодружений
Освiта: ДНУЕТ (ЛФ) '10
Вiйськова служба: Вiйськова частина А1880, Київська обл., М.Васильків, 2012-2013
Мiсце роботи: Ш / у "Луганське" м. Луганськ, з 2011 р. ГРП
Сторінки в соцмережах:
https://vk.com/arthurpoltavsky,
http://nl.ink361.com/app/users/ig-1314768981/arthurking2901/photos/
Skype: shriukn
16. Євген Олександрович Литвинов.
Бойовик загону Дробишева ("Югослава"). Відповідав за охорону бранців.
Дата народження: 07.09.1987
Адреса: Луганська обл., м. Кіровськ, вул. Петровського 19А, кв.3
Рідне місто: Антрацит
Місце роботи: шахта "Комсомольска"
Моб. телефон: 0500410561
Раніше судимий; відбував покарання в Чорнухинської ВК.
Код ДРФО: 3202621396
Сторінки в соцмережах: https://vk.com/id217019314
Skype: litvinov.ev
17. Ігор Петрович Дробишев .
Батько Станіслава "Югослава" Дробишева. Завгосп загону "Югослава".
Дата народження: 30.05.1965
Адреса: Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Агрономічна 97
Співробітник МГБ ЛНР.
Освіта: сш №32 м. Луганськ, 1972-1980.
Код ДРФО: 2389101074.
Сторінки в соцмережах: http://ok.ru/profile/515021895026
Наразі встановлено 25 осіб, які були причетними до жорстокого поводження, катування і побиття військовополонених та цивільного населення.
Аналітичним відділом ГІ "Права Справа" проводяться оперативні заходи з нейтралізації активних учасників банд формувань, які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських військових та патріотів з числа цивільних осіб.
Крім того відповідні матеріали будуть передані в міжнародні судові інстанції.
Автор: Д. Снєгирьов