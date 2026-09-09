Дефіцит продуктів у Харківській області знову став темою розмов після того, як у мережі поширилися фото порожніх полиць у супермаркетах, а окремі торговельні мережі обмежили відпуск бакалії. Експерти пояснили, чи є реальні підстави для паніки і чи загрожує регіону голод.

Дефіцит дров у Харківській області вже змушує людей чекати тижнями, а тепер регіон обговорює нову проблему. Після масованих ударів росіян по складах і логістичних центрах біля Києва в соцмережах поширилися фото порожніх полиць — спочатку столичних, згодом харківських супермаркетів. Попри запевнення влади, що дефіциту немає, люди миттєво розкупили бакалію, а окремі мережі попередили, що більше ніж шість одиниць однієї позиції в одні руки не відпускають.

У Харкові, який пам'ятає продуктовий дефіцит весни 2022 року, порожні полиці трапляються не всюди, але поодинокі випадки фіксують. Як повідомляє МГ «Об'єктив», журналісти запитали експертів, чи є реальні підстави хвилюватися через дефіцит продуктів у Харківській області.

Що кажуть економісти

Доктор економічних наук, професор ХНЕУ імені С. Кузнеця Дмитро Шиян дефіциту не відчуває — днями заходив у колишній супермаркет «Восторг», і всі полиці були заповнені. Ажіотаж навколо бакалії нагадує йому довоєнні «гречані» та «соляні» паніки, коли люди скуповували запас одного продукту на кілька поколінь.

Водночас економіст визнає: великі мережі, які втратили товар на складах, потребують часу на відновлення. «Їм треба перебудувати логістику і покрити збитки. Не кожен бізнес має гроші, щоб заново закупити продукцію, тож закупівлі можуть зменшитися», — пояснив Шиян.

Чим замінять супермаркети

Альтернативою, на думку президента Асоціації приватних роботодавців Олександра Чумака, стануть магазини біля дому та ринки. У 2022 році великі мережі частково замістили маленькі крамниці й місцеві виробники. Цей механізм, переконаний Чумак, держава має стимулювати зараз — зокрема через дерегуляцію торгівлі, щоб люди у спальних районах купували продукти безпосередньо у виробника.

Голоду не буде

У дефіцит і голод не вірять обидва експерти. Чумак наводить оцінки: виробленого в Україні цьогоріч продовольства вистачило б на 85 мільйонів людей, тоді як населення країни суттєво менше. «Дефіциту продуктів як такого не може бути. Питання лише логістичної доставки», — наголошує він. Шиян додає: виробників багато, а рік видався врожайним — достатньо картоплі, кукурудза й соняшник показують непогані результати.

Головна проблема — логістика

За словами Чумака, знищення найбільших складів змусило компанії змінювати маршрути й розподіляти товар дрібнішими партіями, а транспорт не можна скупчувати в одному місці. Шиян нагадує: навесні 2022 року так було з пальним, але систему вдалося перебудувати. Зараз логісти працюють цілодобово, щоб доставляти товар одразу в супермаркети, оминаючи великі бази.

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