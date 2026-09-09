Виконком Кропивницької міської ради втретє не погодив підвищення тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Компанія «Екостайл» просила збільшити вартість послуги через подорожчання дизельного пального.

Відключення світла в Кіровоградській області тривають за графіками, а тим часом у Кропивницькому міська влада втретє відмовилася підвищувати тариф на вивезення сміття.

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради не погодив коригування вартості вивезення твердих побутових відходів. Як повідомляє міськрада ТОВ «Екостайл» зверталося щодо перегляду тарифу в червні, липні та серпні 2026 року.

Остання пропозиція перевізника передбачала зростання тарифу на 5,2%. Аргументом компанії стало подорожчання пального: у тарифі, затвердженому в січні 2026 року, закладена вартість дизельного пального на рівні 61,99 гривні за літр, а в серпні дизель коштував уже 91,92 гривні за літр.

Члени виконкому врахували, що договір із «Екостайлом» завершується 17 вересня. Після цього відкритий конкурс визначить нового оператора послуг із вивезення сміття, який заходитиме на ринок уже зі своїм запропонованим тарифом. Тож рішення про підвищення вартості не ухвалили.

На засіданні були присутні й жителі Кропивницького, які виявили бажання долучитися до розгляду питання. Поки що вартість вивезення сміття для мешканців обласного центру залишається незмінною.

Що буде з цінами після завершення договору

Чинний договір із «Екостайлом» спливає 17 вересня, тож надалі вартість послуги визначатиме новий переможець відкритого конкурсу. Для мешканців це означає, що ціна на вивезення сміття може змінитися залежно від тарифу, який запропонує обраний оператор.

До визначення переможця конкурсу тариф для споживачів Кропивницького залишається на попередньому рівні. Остаточне рішення міська рада ухвалить після завершення конкурсних процедур.

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