Комісія при Сумській міській раді розглянула ще 227 матеріалів щодо компенсацій за пошкоджене та знищене майно за програмою "єВідновлення". Рішення про надання компенсації ухвалили за 75 заявами.

Допомога з житлом у Сумській області триває: комісія при Сумській міській раді розглянула ще 227 матеріалів щодо компенсацій за пошкоджене та знищене майно за державною програмою "єВідновлення". Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Сумської міської ради.

За результатами розгляду комісія ухвалила рішення про надання компенсації за 75 заявами. Йдеться про виплати власникам житла, яке зазнало пошкоджень або було повністю зруйноване внаслідок російських обстрілів Сумщини.

Програма "єВідновлення" працює за двома напрямами. Перший — грошова виплата на ремонт пошкодженого житла: кошти можна витратити на будівельні матеріали та ремонтні роботи. Другий — житловий сертифікат для тих, чиє житло знищене повністю: за ним родина може придбати нову квартиру чи будинок.

Як подати заявку в "єВідновлення"

Заяву про компенсацію подають через застосунок "Дія" або портал державних послуг. У розділі "єВідновлення" власник житла заповнює електронну форму, зазначає дані про об'єкт нерухомості та ступінь пошкоджень.

Далі комісія проводить огляд майна, фіксує пошкодження та ухвалює рішення про суму компенсації. Саме таку роботу комісія при Сумській міській раді виконує постійно — розгляд нових заяв і матеріалів триває безперервно.

Які документи потрібні

Для подання заяви знадобляться паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують право власності на пошкоджене чи знищене житло. Якщо папери на нерухомість втрачені, їх можна відновити через державні реєстри.

У Сумах комісія продовжує опрацьовувати заяви мешканців. Про наступні рішення щодо компенсацій за пошкоджене та знищене майно обіцяють повідомляти в офіційних каналах міської ради.

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