На полицях супермаркетів Хмельницького поменшало круп: гречку та пшоно продають в обмеженій кількості, а в деяких магазинах уже немає рису. Одночасно жителі помічають подорожчання продуктів.

У Хмельницькому на полицях деяких супермаркетів стало помітно менше круп. Жителі фіксують напівпорожні полиці — частину звичних товарів доводиться шукати одразу в кількох магазинах.

Як повідомляє Суспільне, в обмеженій кількості в супермаркетах продають крупи — насамперед гречану та пшоняну. У частині торгових точок пакування виставляють невеликими партіями, тому вони закінчуються швидше звичайного.

В окремих магазинах обласного центру взагалі немає рису. Покупець, який прийшов саме за цією крупою, може застати порожню полицю або знайти лише дорожчу альтернативу.

Що відбувається з цінами

Одночасно зі скороченням асортименту хмельничани помічають подорожчання продуктів. Товари, яких на полицях поменшало, у деяких магазинах продають за вищими цінами, ніж раніше, а звичний обсяг покупок обходиться дорожче.

Чому полиці напівпорожні

Точні причини обмеженого продажу круп у матеріалі прямо не називають, однак ситуацію пов'язують із перебоями в постачанні окремих позицій. На фоні ускладненої логістики частина товарів надходить у магазини меншими партіями, ніж раніше.

Чи варто робити запаси

Ажіотажний попит на крупи лише прискорює їх зникнення з полиць. Покупцям варто звертати увагу на інші крупи — вівсяну, ячну, кукурудзяну, — яких у магазинах поки що достатньо, і не створювати надлишкових запасів.

Ситуацію з асортиментом товарів у супермаркетах та на ринку Хмельницького продовжують відстежувати. Містян просять ставитися до тимчасових обмежень спокійно і не створювати штучного ажіотажу навколо окремих товарів.