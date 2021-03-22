Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua заявила, що в української молоді немає мотивації заводити дітей і пояснила, чому це має негативний вплив на економіку.

«Як не дивно, але діти, процес турботи про них і їх виховання - один з найважливіших факторів стимулювання споживчого попиту в країні», - заявила журналістка.

Вона пояснила, що в середньому споживчі витрати сім'ї з дітьми майже на 20,5% вище, ніж середні щомісячні витрати українського домогосподарства. Але у нас - менше дітей - менше споживання, менше попит і менше можливостей для внутрішніх виробників.

«Крім стимулювання економіки, діти і попит, що ними формується - серйозна база для наповнення бюджету. До досягнення повноліття сім'я з однією дитиною платить державі тільки ПДВ на 340 000 грн, а з двома - більше 500 000 грн, не рахуючи інших податків - на прибуток, на доходи працівників, які створюють продукт і сервіси для дітей», - каже Котенкова.

Вона також зазначає, що 72% української молоді переконані, що наявність дітей є важливою складовою щасливого життя. Але надання допомоги на дитину і введення пільг в податковій системі дійсно сприяли зростанню народжуваності в Норвегії, але в Україні працюючий варіант такої допомоги існував всього кілька років.

«Сьогодні мотивації заводити дітей у молоді немає. Відкладання народження дитини в рік призводить до збільшення доходів на 9%, а ставки заробітної плати на 3%. Сьогодні державної політики розвитку населення України і зростання народжуваності немає. Є слабка несистемна підтримка малозабезпеченим сім'ям, яка не виправляє ситуацію», - заявляє Котенкова.

Журналістка вважає, що потрібно стимулювати народжуваність через допомогу батькам, адже люди бояться народжувати, тому що немає житла, немає нормального заробітку, освіта ніяка, медицина така ж. На її думку, потрібно піднімати економіку - це в першу чергу, і тоді все потроху ставатиме на свої місця.

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