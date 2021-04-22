Світовий банк пропонував стратегію вирішення заторів Києва: є правобережна мережа трамваю до Подолу, є лівобережний швидкісний трамвай з Троєщини, а Подільський міст може поєднати ці дві лінії. Про це розповів транспортний аналітик Олександр Рак блогеру Катерині Павловій у її блозі «in kyiv» на Youtube.

Рак розповів, що для цього потрібно побудувати трамвайну лінію і реконструювати ту частину на правому березі, яку і так потрібно реконструювати, бо метро це довго і дорого. Ми можемо порахувати кількість станцій і оцінити, скільки років ми будуватимемо метро на Троєщину.

«Приблизно 20 років, а генплан оцінив, що будівництво повної гілки метро займе 40 років, тобто наступне покоління або через покоління можливо і дочекаються. Крім цього, є купа способів, як можна недорого перевезти людей, наприклад, швидкісні автобуси окремими смугами, але ми до такого ще не дійшли. Таке можна побачити у Стамбулі, там з інтервалом в пів хвилини їздять гігантські автобуси і доповнюють мережу громадського транспорту», - підкреслив аналітик.

Рак розповів, що колись міська влада Києва звернулася до Світового банку, щоб за кредитні гроші профінансувати будівництво трамвайної лінії до Палацу спорту. Колись ця лінія була, а потім її закрили і люди пересіли на маршрутки та особистий транспорт, які також створюють трафік. Пройшло 5 років, за цей час вже можна було побудувати лінію тричі, але на жаль, нічого не змінилося.

«Думаю, що в рейтингу заторів Київ буде підійматися все вище. Можливо, варто, щоб Київ досяг першого місця в рейтингу заторів і тоді влада зрозуміє, що ми не туди рухаємось. Що треба змінювати своїх підлеглих та брати все у свої руки і будувати більше трамвайних ліній та розвивати громадський та велосипедний транспорт», - резюмував аналітик.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Широчина, що потрібно боротися в тому числі за естетичну сторону Майдану та Хрещатика.