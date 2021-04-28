Кабмін планує в цьому році підняти прожитковий мінімум. Але з огляду на зростання інфляції, такі зміни навряд чи покращать фінансовий стан українців.

Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть событий» на каналі Знай24 заявила, що влада підніме прожитковий мінімум.

«Відповідно до закону про держбюджет, у цьому році планується підвищувати прожитковий мінімум двічі. З 1 липня середній показник виросте до 2294 грн, а з 1 грудня до 2393 грн. Таким чином, за рік прожитковий мінімум повинен збільшитися на 204 гривні або 9,1%», - зазначила Завальнюк.

За словами журналістки, в масштабах країни таке збільшення не зможе допомогти населенню, адже рівень інфляції зросте.

«8 лютого у Верховну Раду надійшов проєкт закону про заходи упорядкування системи розрахунку розміру прожиткового мінімуму. А вже з 2 квітня 2021 року даний законопроєкт знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики. Ініціатором такого законопроєкту є Кабмін, а безпосереднім розробником – Міністерство соціальної політики», - підкреслила Завальнюк.

Ведуча зазначила, що на одній із доповідей Мінсоцполітики говорилося, що фактичний прожитковий мінімум в два рази більше сформованого Кабміном.

Нагадаємо, на Politeka Завальнюк назвала суму боргу українців за комуналку.

Раніше для Politeka Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.