Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як і кого торкнеться податкова амністія і які кошти доведеться декларувати.

«Влада ніяк не заспокоїться, так і хочуть зняти з нас останні штани. І так, всі чули про податкову амністію. У разі прийняття закону «Про податкову амністію», українців зобов'яжуть віднести в банки всі накопичені кошти і сплатити з них податок в розмірі 5%. Це стосується і тих грошей, які були накопичені з офіційних доходів. Про це пише інформаційний портал «Судово-юридична газета», - каже Котенкова.

Вона розповіла, що, за словами ідеологів законопроєкту, за 30 років в Україні склалася ситуація, при якій люди без контролю накопичили гроші. Дане нововведення дасть шанc людям показати своє майно і закінчити практику ухилення від оподаткування. Котенкова зазначила, що при цьому українці зобов'язані будуть платити і податок за легально зароблені кошти.

«Людина чесно заробила гроші, платила податок, а тепер що, знову повинна ще раз податок заплатити? При цьому зазначено, що декларування торкнеться кожного українця. Так, наприклад, покупки на суму понад 50 тисяч гривень будуть вимагати верифікації, тобто буде проводитися перевірка, чи дійсно ці кошти задекларовані», - розповіла Котенкова.

Вона зазначила, що декларувати зобов'яжуть не тільки готівкові кошти, а й активи, але з них доведеться заплатити вже 9%. Наприклад, якщо у людини є у власності будинок, але вона не зможе довести, що купила його за легальні засоби, то доведеться сплатити 9% від вартості.

«А тепер найцікавіше: самих чиновників, а також народних обранців дане нововведення не торкнеться, їм нести гроші в банк сплачувати податок не потрібно», - заявила Котенкова.

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