Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть событий» на каналі Знай.ua відвідала ринок, щоб з'ясувати, у скільки обійдеться закупівля до Великодня.

Ведуча спеціально відвідала ринок у Глевасі (Київська обл.), щоб ціни були приблизно усередненими з іншими регіонами.

«Треба зазначити, що адміністрація ринку зустріла нас добре. За словами заступника директора, ціни в цьому році зростають. Я обійшла всі ряди. Так як ринок маленький, з покупками ми впоралися за 40 хвилин», - сказала Завальнюк.

Список покупок: сир, масло, яйця, хрін, ковбаска, курка і великодня пасочка.

В першу чергу журналістка купила курку – вона обійшлася в 180 гривень. За словами продавчині, на вирощування однієї такої курки йде майже рік. Таким чином багато грошей не заробити, але у людей немає виходу.

Загалом, ведуча купила такі продукти: 300 грамів масла – 100 гривень, 1 кг домашньої ковбаси – 109 гривень, 0,5 кг сиру – 100 гривень, 30 яєць – 70 гривень, банку хрону – 13 гривень і великодній барвник за 8 гривень.

У цілому вся закупівля обійшлася в 612 гривень. При покупці тих же товарів у супермаркеті, це обійшлося б не сильно дорожче – в 700 гривень.

Нагадаємо, на Politeka Завальнюк назвала суму боргу українців за комуналку.

Раніше для Politeka Завальнюк розповіла про ускладнення процедури отримання субсидій.