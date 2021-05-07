В Украине усложнили условия для получения субсидии. Теперь в условия для получения субсидии будет включено больше аспектов, а достоверность поданной информации будет тщательней проверяться

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.

«Для унификации условий назначения жилищных субсидий учитываются административно-территориальные реформы. В новом правительственном постановлении отсутствует норма о принятии решения о назначении жилищной субсидии комиссиями органами местного самоуправления», - отметила Завальнюк.

Журналистка отметила, что в марте 2021 года субсидии, назначенные по решениям местных комиссий, получали 34% обращенных. В дальнейшем субсидия будет назначаться на общих основаниях – на сверхурочную площадь жилья с учетом лиц проживающих вместе.

«Выплаты домохозяйству не назначат, если площадь жилья составляет: квартиры – более 130 м2, дома – более 230 м2. Но есть исключение – дома семейного типа для многодетных семей. В правительстве заявляют, что такие ограничения помогут отсеять несколько процентов тех, кто не нуждается в поддержке государства», - подчеркнула Завальнюк.

По словам журналистки, после принятия закона о верификации и мониторинге государственных выплат, власть серьезно взялась за проверку достоверности информации, которую предоставляют субсидианты. Желающие получить субсидию должны будут подать декларацию, в которой укажут: приобретенную иностранную валюту, сведения о наличии средств на депозитных счетах, дату выпуска имеющегося автомобиля (для получения субсидии автомобиль должен быть старше 15 лет).

Напомним, Politeka публиковала заявление Котенковой, что эксперты прогнозируют ожесточенную борьбу за клиента, которую сейчас развернут поставщики газа.

Ранее для Politeka Завальнюк объяснила, как будет работать механизм подсчета базовой величины социальной выплаты.