Журналістка Катерина Котенкова у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, за яких умов українцям можуть на законних підставах урізати пенсії

«Існують випадки, коли пенсійні виплати деяким українцям можуть правомірно урізати навіть наполовину. Це передбачено в статті 50 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також в Розділі IX Закону "Про виконавче провадження"», - розповіла Котенкова.

Перший випадок, зазначає журналістка, коли пенсіонер - боржник. Якщо, наприклад, пенсіонер вчасно не сплатив кредит, аліменти, штраф за порушення правил дорожнього руху, не відшкодував завдані збитки і т.д., то Пенсійний фонд на підставі рішення виконавця буде списувати заборгованість по пенсії до повного погашення, пояснила Котенкова.

«Однак таке стягнення буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо у боржника немає ніяких коштів на рахунках в банках, або відсутнє майно, достатнє для покриття боргів в повному обсязі», - зазначила журналістка.

Також, за словами Котенкової, можуть бути урізані через щомісячні відрахування виплати пенсіонеру, який після виходу на заслужений відпочинок працевлаштувався або вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю, але не повідомив про це Пенсійний фонд. Йдеться про ті випадки, коли мала місце переплата пенсій, додала вона.

«Однією з основних причин виникнення переплат пенсій з вини пенсіонера - це несвоєчасне повідомлення про своє працевлаштування. Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки і підвищення. Зокрема, коли пенсіонер влаштовується на роботу, йому не передбачений перерахунок пенсії в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за понаднормовий страховий стаж», - розповіла Котенкова.

Відповідно, зазначила журналістка, якщо пенсіонер не повідомив про своє працевлаштування і пенсія йому була виплачена з урахуванням проведеної із зазначеної причини індексації, з такої пенсії буде зроблено відрахування на суму індексації.

Раніше Котенкова заявила, що ціни на електрику для населення можуть вирости так само різко, як це було з тарифами на газ.

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