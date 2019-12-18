Українцям посилять покарання в рамках "реформи прожиткового мінімуму"

Про це йдеться в матеріалі видання Обозреватель.

Повідомляється, що відповідну реформу представило Мінсоцполітики.

Чиновники обіцяють збільшити показник прожиткового мінімуму майже в два рази, відв'язавши від нього цілий ряд соціальних виплат.

Крім цього, нововведення передбачають введення нових штрафів, які можуть вдарити по гаманцях українців.

Профільне міністерство пообіцяло українцям відв'язати прожитковий мінімум від "невластивих платежів", а насправді воно планує збільшити велику частку всіх фінансових санкцій.

У разі затвердження реформи в Україні можуть посилити покарання за втечу з армії, зберігання наркотичних речовин, розголошення даних слідства, спробу підкупу, незаконне збагачення, незаконне будівництво і ще десятки різних порушень.

Як відомо, на даний момент система штрафів прив'язана до неоподатковуваного мінімуму в розмірі 17 гривень. Якщо ж Рада затвердить законопроект, то для розрахунків санкцій будуть використовувати "штрафну ставку". У документі сказано, що її розмір не може бути менше 17 грн і буде розраховуватися як 0,3% середньомісячного доходу порушника за минулий рік.

З цього виходить, що для українців розмір штрафів буде індивідуальним.

Також ми повідомляли про те, що Верховна Рада приготувала українцям драконівські штрафи. В першу чергу, це торкнеться тих громадян, які люблять смітити в громадських місцях.

Відомо, що в Парламенті був зареєстрований проект № 6730. Зокрема одна з авторів проекту заявила:

«Штраф за кинуту повз урни папір або пляшку повинен бути просто драконівським - щоб запам'яталося на все життя. Україну потрібно ретельно прибрати і потім навчитися дотримуватися ідеальну чистоту, це і є справжнє наближення до європейських стандартів»

Згідно з законопроектом, за викинуте сміття автори документа передбачають наступні покарання:

- від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів – від 340 до 850 гривень;

за повторне аналогічне правопорушення – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів - 850 – 1700 гривень відповідно.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.

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