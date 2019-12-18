Українцям посилять покарання в рамках "реформи прожиткового мінімуму"
Про це йдеться в матеріалі видання Обозреватель.
Повідомляється, що відповідну реформу представило Мінсоцполітики.
Чиновники обіцяють збільшити показник прожиткового мінімуму майже в два рази, відв'язавши від нього цілий ряд соціальних виплат.
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Крім цього, нововведення передбачають введення нових штрафів, які можуть вдарити по гаманцях українців.
Профільне міністерство пообіцяло українцям відв'язати прожитковий мінімум від "невластивих платежів", а насправді воно планує збільшити велику частку всіх фінансових санкцій.
У разі затвердження реформи в Україні можуть посилити покарання за втечу з армії, зберігання наркотичних речовин, розголошення даних слідства, спробу підкупу, незаконне збагачення, незаконне будівництво і ще десятки різних порушень.
Як відомо, на даний момент система штрафів прив'язана до неоподатковуваного мінімуму в розмірі 17 гривень. Якщо ж Рада затвердить законопроект, то для розрахунків санкцій будуть використовувати "штрафну ставку". У документі сказано, що її розмір не може бути менше 17 грн і буде розраховуватися як 0,3% середньомісячного доходу порушника за минулий рік.
З цього виходить, що для українців розмір штрафів буде індивідуальним.
Також ми повідомляли про те, що Верховна Рада приготувала українцям драконівські штрафи. В першу чергу, це торкнеться тих громадян, які люблять смітити в громадських місцях.
Відомо, що в Парламенті був зареєстрований проект № 6730. Зокрема одна з авторів проекту заявила:
«Штраф за кинуту повз урни папір або пляшку повинен бути просто драконівським - щоб запам'яталося на все життя. Україну потрібно ретельно прибрати і потім навчитися дотримуватися ідеальну чистоту, це і є справжнє наближення до європейських стандартів»
Згідно з законопроектом, за викинуте сміття автори документа передбачають наступні покарання:
- від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів – від 340 до 850 гривень;
за повторне аналогічне правопорушення – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів - 850 – 1700 гривень відповідно.
Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.
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