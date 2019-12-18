Украинцам ужесточат наказания в рамках "реформы прожиточного минимума"
Об этом говорится в материале издания Обозреватель.
Сообщается, что соответствующую реформу представило Минсоцполитики.
Чиновники обещают увеличить показатель прожиточного минимума почти в два раза, отвязав от него целый ряд социальных выплат.
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Помимо этого, новшества предусматривают введение новых штрафов, которые могут ударить по кошелькам украинцев.
Профильное министерство пообещало украинцам отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле планирует увеличить большую долю всех финансовых санкций.
В случае утверждения реформы в Украине могут усилить наказание за побег из армии, хранение наркотических веществ, разглашение данных следствия, попытку подкупа, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.
Как известно, на данный момент система штрафов привязана к необлагаемому минимуму в размере 17 гривен. Если же Рада утвердит законопроект, то для расчетов санкций будут использовать "штрафную ставку". В документе сказано, что ее размер не может быть меньше 17 грн и будет рассчитываться как 0,3% среднемесячного дохода нарушителя за прошлый год.
Из этого выходит, что для украинцев размер штрафов будет индивидуальным.
Также мы сообщали о том, что Верховная Рада уготовила украинцам драконовские штрафы. В первую очередь, это коснется тех граждан, которые любят мусорить в общественных местах.
Известно, что в Парламенте был зарегистрирован проект № 6730. В частности одна из авторов проекта заявила:
«Штраф за брошенную мимо урны бумагу или бутылку должен быть просто драконовским - чтобы запомнилось на всю жизнь. Украину нужно тщательно убрать и потом научиться соблюдать идеальную чистоту, это и есть настоящее приближения к европейским стандартам»
Согласно законопроекту, за выброшенный мусор авторы документа предусматривают следующие наказания:
- от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов – от 340 до 850 гривен;
за повторное аналогичное правонарушение – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов - 850 – 1700 гривен соответственно.
Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.
Как сообщала Politeka, в Украине запретят то, чем пользуется каждый: подробности решения Рады.
Также Politeka писала, что Зеленский выполнит главное требование украинцев: начнется небывалый переполох