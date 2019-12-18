Украинцам ужесточат наказания в рамках "реформы прожиточного минимума"

Об этом говорится в материале издания Обозреватель.

Сообщается, что соответствующую реформу представило Минсоцполитики.

Чиновники обещают увеличить показатель прожиточного минимума почти в два раза, отвязав от него целый ряд социальных выплат.

Помимо этого, новшества предусматривают введение новых штрафов, которые могут ударить по кошелькам украинцев.

Профильное министерство пообещало украинцам отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле планирует увеличить большую долю всех финансовых санкций.

В случае утверждения реформы в Украине могут усилить наказание за побег из армии, хранение наркотических веществ, разглашение данных следствия, попытку подкупа, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Как известно, на данный момент система штрафов привязана к необлагаемому минимуму в размере 17 гривен. Если же Рада утвердит законопроект, то для расчетов санкций будут использовать "штрафную ставку". В документе сказано, что ее размер не может быть меньше 17 грн и будет рассчитываться как 0,3% среднемесячного дохода нарушителя за прошлый год.

Из этого выходит, что для украинцев размер штрафов будет индивидуальным.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада уготовила украинцам драконовские штрафы. В первую очередь, это коснется тех граждан, которые любят мусорить в общественных местах.

Известно, что в Парламенте был зарегистрирован проект № 6730. В частности одна из авторов проекта заявила:

«Штраф за брошенную мимо урны бумагу или бутылку должен быть просто драконовским - чтобы запомнилось на всю жизнь. Украину нужно тщательно убрать и потом научиться соблюдать идеальную чистоту, это и есть настоящее приближения к европейским стандартам»

Согласно законопроекту, за выброшенный мусор авторы документа предусматривают следующие наказания:

- от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов – от 340 до 850 гривен;

за повторное аналогичное правонарушение – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов - 850 – 1700 гривен соответственно.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

Как сообщала Politeka, в Украине запретят то, чем пользуется каждый: подробности решения Рады.

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