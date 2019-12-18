Нові гроші скоро з'являться в обігу - грошова реформа в Україні набирає обертів

Так, з п'ятниці, 20 грудня, дрібницею стануть і 5 гривень. А в наступному році з'явиться і монета в 10 гривень.

У Національному банку кажуть, що цей крок допоможе заощадити державі близько 1 млрд грн ($41 млн), які витрачаються на їх друк.

Наголошується, що монети «живуть» близько 20–25 років, тоді як банкноти номіналом 5 і 10 гривень — в середньому рік-два.

Обмінювати банкноти на паперові не доведеться — вони будуть в обороті одночасно.

Зазначимо, що сьогодні в Україні на нову монету особливо нічого й не купиш. Якщо пошукати, то за ці гроші можна знайти булочку, упаковку серветок, трохи менше коштує коробка сірників. Подекуди за ці гроші можна проїхати у маршрутці. У п'ять гривень можна вкластися з купівлею одного-двох фруктів або овочів.

Економісти відзначають, що 1, 2, 5 і 10 гривень вже давно не прив'язані до товару. Це тільки при СРСР за одну копійку завжди можна було купити коробку сірників. Зараз цього немає, а тому нинішні копійки будуть поступово виводити з обігу.

За вилученими з обігу 1, 2 і 5 копійками на черзі четвертаки. З 1 жовтня з обігу поступово виводяться монети номіналом 25 копійок.

При цьому, незважаючи на зникнення копійок, в супермаркетах ціни залишаться 9,99 грн, так як діє правило округлення. Якщо у чеку суму від 51 до 54 коп., ви платите 50 коп. Якщо 55–59 коп. — округлення працює в бік збільшення, і ви платите 60 коп.

З 1 жовтня 2022 року в Україні залишаться шість монет і шість купюр: монети 10 і 50 копійок, 1, 2, 5, 10 гривень і купюри номіналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень.

Відзначимо також, реформа торкнулася і банкнот.

Повідомляється, що нова купюра номіналом в 50 буде введена в обіг вже 20 грудня 2019 року. На ній буде зображено Михайла Грушевського з лицьового боку. Зі зворотного боку можна буде побачити будівлю Центральної ради.

Що стосується банкноти в 200 гривень, то її запустять в обіг в кінці лютого 2020 року. На ній, традиційно, буде зображено портрет Лесі Українки, а на звороті - В'їзна вежа Луцького замку.

В Національному банку підкреслили, що оновлені банкноти, які скоро введуть в обіг, були надруковані на спеціальному тонованому папері.

Також з'явилася нова купюра номіналом у 1000 гривень.

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