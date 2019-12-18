Новые деньги скоро появятся в обороте - денежная реформа в Украине набирает обороты

Так, с пятницы, 20 декабря, мелочью станут и 5 гривен. А в следующем году появится и монета в 10 гривен.

В Национальном банке говорят, что этот шаг поможет сэкономить государству около 1 млрд грн ($41 млн), которые тратятся на их печать.

Отмечается, что монеты «живут» около 20–25 лет, тогда как банкноты номиналом 5 и 10 гривен — в среднем год-два.

Обменивать банкноты на бумажные не придется — они будут в обороте одновременно.

Отметим, что сегодня в Украине на новую монету особо ничего и не купишь. Если поискать, то за эти деньги можно найти булочку, упаковку салфеток, немного меньше стоит коробок спичек. Кое-где за эти деньги можно проехать в маршрутке. В пять гривен можно вложиться с покупкой одного-двух фруктов или овощей.

Экономисты отмечают, что 1, 2, 5 и 10 гривен уже давно не привязаны к товару. Это только при СССР за одну копейку всегда можно было купить коробку спичек. Сейчас этого нет, а потому нынешние копейки будут постепенно выводить из оборота.

За изъятыми из оборота 1, 2 и 5 копейками на очереди четвертаки. С 1 октября из оборота постепенно выводятся монеты номиналом 25 копеек.

При этом, несмотря на исчезновение копеек, в супермаркетах останутся цены 9,99 грн, так как действует правило округления. Если в чеке сумма от 51 до 54 коп., вы платите 50 коп. Если 55–59 коп. — округление работает в сторону увеличения, и вы платите 60 коп.

С 1 октября 2022 года в Украине останутся шесть монет и шесть купюр: монеты 10 и 50 копеек, 1, 2, 5, 10 гривен и купюры номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривен.

Отметим также, реформа коснулась и банкнот.

Сообщается, что новая купюра номиналом в 50 будет введена в оборот уже 20 декабря 2019 года. На ней будет изображен Михаила Грушевского с лицевой стороны. С обратной стороны можно будет увидеть здание Центральной рады.

Что касается банкноты в 200 гривен, то ее запустят в обращение в конце февраля 2020 года. На ней, традиционно, будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной стороне - Въездная башня Луцкого замка.

В Национальном банке подчеркнули, что обновленные банкноты, которые скоро введут в оборот, были напечатаны на специальной тонированной бумаге.

Также появилась новая купюра номиналом в 1000 гривен.

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