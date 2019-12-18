Курс долара в 2020 році може зіткнутися з цілим рядом проблем

Про це пише Politeka.net.

Як стверджують аналітики, курс долара по відношенню до гривні буде зміцнюватися в наступному році завдяки трудовим мігрантам та інвесторам, які продовжують скуповувати облігації.

Але є і такі прогнози, згідно з якими долар підніметься до позначки в 50 гривень. Як розповідає експерт Олександр Хмелевський, на курс може вплинути дефіцит торгового балансу, розмір якого становить майже 11 млрд доларів.

За словами аналітика, на тлі дефіциту з України почнуть іти закордонні інвестори, з-за чого гривня злетить вгору.

"Є велика ймовірність, що курс на кінець 2020 року буде понад 30 гривень за долар. А при негативному сценарії більш 50 гривень за долар", заявив економіст в коментарі РБК-Україна.

На курс долара, на думку фахівця Тараса Козака, може вплинути той факт, що РФ відмовиться продовжувати договір на транзит газу через Україну.

У цьому випадку бюджет України не отримає близько $2,5 млрд, що істотно позначиться на національній валюті.

"Ці долари потрапляли на міжбанківський валютний ринок і створювали пропозицію. В середньому десять мільйонів доларів кожен робочий день пропаде з пропозиції. Це може бути критично", - зауважив Козак у коментарі Сьогодні.

Аналітик Михайло Федоров, в свою чергу, заявили, що на тлі сприятливої економічної ситуації курс долара в Україні може впасти до позначки в 21 грн/$.

За його словами, на ситуацію можуть вплинути трудові мігранти, які привозять в Україну мільярди доларів. А при позитивному сценарії щорічно в країну можуть заходити до $30 млрд.

"Ці фактори призвели до зростання економічної активності людей і зниження доларизації економіки. Усі інші фактори є лише похідними від цих основних", - заявив він Мінфіну і додав, що курс долара може впасти до 21 гривні.

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