Курс доллара в 2020 году может столкнуться с целым рядом проблем

Об этом пишет Politeka.net.

Как утверждают аналитики, курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться в следующем году благодаря трудовым мигрантам и инвесторам, которые продолжают скупать облигации.

Но есть и такие прогнозы, согласно которым доллар поднимется до отметки в 50 гривен. Как рассказывает эксперт Александр Хмелевский, на курс может повлиять дефицит торгового баланса, размер которого составляет почти 11 млрд долларов.

По словам аналитика, на фоне дефицита из Украины начнут уходить зарубежные инвесторы, из-за чего гривна взлетит вверх.

"Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар", — заявил экономист в комментарии РБК-Украина.

На курс доллара, по мнению специалиста Тараса Козака, может повлиять тот факт, что РФ откажется продливать договор на транзит газа через Украину.

В этом случае бюджет Украины не получит около $2,5 млрд, что существенно отразится на национальной валюте.

"Эти доллары попадали на межбанковский валютный рынок и создавали предложение. В среднем десять миллионов долларов каждый рабочий день пропадет с предложения. Это может быть критично", - заметил Козак в комментарии Сегодня.

Аналитик Михаил Федоров, в свою очередь, заявли, что на фоне благоприятной экономической ситуации курс доллара в Украине может упасть до отметки в 21 грн/$.

По его словам, на ситуацию могут повлиять трудовые мигранты, которые привозят в Украину миллиарды доларов. А при позитивном сценарии ежегодно в страну могут заходить до $30 млрд.

"Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих основных", - заявил он Минфину и добавил, что курс доллара может рухнуть до 21 гривны.

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