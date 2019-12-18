Курс доллара в 2020 году может столкнуться с целым рядом проблем
Об этом пишет Politeka.net.
Как утверждают аналитики, курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться в следующем году благодаря трудовым мигрантам и инвесторам, которые продолжают скупать облигации.
Но есть и такие прогнозы, согласно которым доллар поднимется до отметки в 50 гривен. Как рассказывает эксперт Александр Хмелевский, на курс может повлиять дефицит торгового баланса, размер которого составляет почти 11 млрд долларов.
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По словам аналитика, на фоне дефицита из Украины начнут уходить зарубежные инвесторы, из-за чего гривна взлетит вверх.
"Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар", — заявил экономист в комментарии РБК-Украина.
На курс доллара, по мнению специалиста Тараса Козака, может повлиять тот факт, что РФ откажется продливать договор на транзит газа через Украину.
В этом случае бюджет Украины не получит около $2,5 млрд, что существенно отразится на национальной валюте.
"Эти доллары попадали на межбанковский валютный рынок и создавали предложение. В среднем десять миллионов долларов каждый рабочий день пропадет с предложения. Это может быть критично", - заметил Козак в комментарии Сегодня.
Аналитик Михаил Федоров, в свою очередь, заявли, что на фоне благоприятной экономической ситуации курс доллара в Украине может упасть до отметки в 21 грн/$.
По его словам, на ситуацию могут повлиять трудовые мигранты, которые привозят в Украину миллиарды доларов. А при позитивном сценарии ежегодно в страну могут заходить до $30 млрд.
"Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих основных", - заявил он Минфину и добавил, что курс доллара может рухнуть до 21 гривны.
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