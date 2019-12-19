Податки в Україні можуть злетіти при умові, якщо Рада підтримає законопроект

Про це пише Знай.

Повідомляється, що податки в Україні можуть злетіти в тому випадку, якщо Верховна Рада підтримає законопроект про збільшення прожиткового мінімуму.

У Державній податковій службі вже оприлюднили суми єдиного податку і єдиного соціального внеску (ЄСВ), які наберуть чинності для фізосіб-підприємців (ФОП) починаючи з січня 2020 року.

За умови, що Рада підтримає цей документ, прожитковий мінімум підніметься до 2123 гривень, а "мінімалка" - до 4723 гривень на місяць.

Відповідно, українці ризикують вже з першого січня 2020 року платити податки по-новому.

ФОП на I групі спрощеної системи доведеться платити з гаманця по 1249,26 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

Що стосується ФОП II групи, то вони будуть платити по 1983,66 грн в місяць (1039,06 грн ЄСВ і 944,6 грн єдиного податку).

Для ФОП III групи ситуація зовсім інша: розмір єдиного податку буде залежати від розміру отриманого доходу і системи, яку для себе в майбутньому обере платник податків. Тобто, законодавство передбачає 3% від доходу за місяць для ФОП, які сплачують податок на ПДВ, і 5% від загального доходу для тих, які не платять ПДВ в казну держави.

Більш того, у профільному відомстві попередили, що після прийняття законопроекту зросте і туристичний "податок". З 1 січня 2020 року він складе 23,62 грн за ніч з одного внутрішнього туриста і до 236,15 грн за ніч – за іноземного.

Раніше ми повідомляли про те, що Мінсоцполітики просить Верховну Раду узаконити драконівські штрафи для українців в рамках "реформи прожиткового мінімуму".

Відомство хоче збільшити показник прожиткового мінімуму майже в два рази, відв'язавши від нього цілий ряд соціальних виплат. Крім цього, нововведення передбачають введення нових штрафів, які можуть вдарити по гаманцях українців.

Згідно з документом, Мінсоцполітики пропонує посилити українцям штрафи за втеча з армії, зберігання наркотичних речовин, розголошення даних слідства, спробу підкупу, незаконне збагачення, незаконне будівництво і ще десятки різних порушень.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.

Як повідомляла Politeka, в Україні заборонять те, чим користується кожний: подробиці рішення Ради.

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