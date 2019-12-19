Налоги в Украине могут взлететь при условии, если Рада поддержит законопроект

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что налоги в Украине могут взлететь в том случае, если Верховная Рада поддержит законопроект об увеличении прожиточного минимума.

В Государственной налоговой службе уже обнародовали суммы единого налога и единого соцвзноса (ЕСВ), которые вступят в силу для физлиц-предпринимателей (ФЛП/ФОП) начиная с января 2020 года.

При условии, что Рада поддержит этот документ, прожиточный минимум поднимется до 2123 гривен, а "минималка" - до 4723 гривен в месяц.

Соответственно, украинцы рискуют уже с первого января 2020 года платить налоги по-новому.

ФЛП на I группе упрощенной системы придется платить из кошелька по 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

Что касается ФЛП II группы, то они будут платить по 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для ФЛП III группы ситуация совершенно иная: размер единого налога будет зависеть от размера полученного дохода и системы, которую для себя в будущем выберет налогоплательщик. То есть, законодательство предусматривает 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на НДС, и 5% от общего дохода для тех, которые НДС не платят в казну государства.

Более того, в профильном ведомстве предупредили, что после принятия законопроекта вырастет и туристический "налог". С 1 января 2020 году он составит 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь – за иностранного.

Ранее мы сообщали о том, что Минсоцполитики просит Верховную Раду узаконить драконовские штрафы для украинцев в рамках "реформы прожиточного минимума".

Ведомство хочет увеличить показатель прожиточного минимума почти в два раза, отвязав от него целый ряд социальных выплат. Помимо этого, новшества предусматривают введение новых штрафов, которые могут ударить по кошелькам украинцев.

Согласно документу, Минсоцполитики предлагает усилить украинцам штрафы за побег из армии, хранение наркотических веществ, разглашение данных следствия, попытку подкупа, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

Как сообщала Politeka, в Украине запретят то, чем пользуется каждый: подробности решения Рады.

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