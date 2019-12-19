Через великий попит на державні облігації курс долара може впасти

Про це пише KP.ua.

Експерти стверджують, що піраміда з продажу ОВДП може впасти в будь-який момент і це негативно позначиться на курсі долара в Україні.

Аналітики давали свої поради не надто охоче і виявилися одностайні в одному: національна валюта по відношенню до долара точно обвалиться, але коли це станеться, передбачити неможливо.

Як розповідає фінансист Олександр Охріменко, якщо кінцевою метою купити валюту є спекуляція, то купувати її краще зараз. При цьому в будь-якому випадку потрібно пам'ятати: будь-яка покупка валюти - це ризик.

Аналітик Сергій Родлер, в свою чергу, закликає регулярно купувати валюту для накопичення, але робити це з розумом, щоб зберегти свої гроші від інфляції.

"Купувати валюту перед святами може бути не завжди вигідним заходом, оскільки банки, розуміючи попит населення, можуть збільшувати спред - різниця між ціною покупки і продажу валюти. В період новорічних свят купувати валюту можна, якщо ви розумієте, що ціна змінилася у вигідну для вас сторону", - пояснив експерт всі нюанси.

Експерт Олексій Кущ оцінив перспективи гривні і закликав українців накопичувати кошти в тій валюті, яку вони частіше витрачають.

"Що стосується курсу гривні, то піраміда ОВДП буде тиснути у бік ревальвації. Якщо немає бажання стежити за курсовими гірками або заробляти на гривневих інструментах (ОВДП, депозити), я б купив валюту, але це суб'єктивний рада", - озвучив він свій прогноз по національній валюті.

Раніше ми повідомляли про те, що українців здивували прогнозом за курсом долара на 2020 рік. За словами аналітиків, курс долара по відношенню до гривні буде зміцнюватися в наступному році завдяки трудовим мігрантам та інвесторам, які продовжують скуповувати облігації.

Експерт Олександр Хмелевський стверджує, що в 2020 році курс долара злетить до позначки в 50 гривень за дефіциту торгового балансу, розмір якого становить майже 11 млрд доларів.

Аналітик Михайло Федоров, в свою чергу, заявили, що на тлі сприятливої економічної ситуації курс долара в Україні може впасти до позначки в 21 грн/$.

За його словами, на ситуацію можуть вплинути трудові мігранти, які привозять в Україну мільярди доларів. А при позитивному сценарії щорічно в країну можуть заходити до $30 млрд.

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