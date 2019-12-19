Из-за большого спроса на государственные облигации курс доллара может рухнуть
Об этом пишет KP.ua.
Эксперты утверждают, что пирамида по продаже ОВГЗ может рухнуть в любой момент и это негативно отразится на курсе доллара в Украине.
Аналитики давали свои советы не слишком охотно и оказались единодушны в одном: национальная валюта по отношению к доллару точно обвалится, но когда это произойдет, предсказать невозможно.
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Как рассказывает финансист Александр Охрименко, если конечной целью купить валюту является спекуляция, то приобретать ее лучше сейчас. При этом в любом случае нужно помнить: любая покупка валюты - это риск.
Аналитик Сергей Родлер, в свою очередь, призывает регулярно приобретать валюту для накопления, но делать это с умом, чтобы сохранить свои деньги от инфляции.
"Покупать валюту перед праздниками может быть не всегда выгодным мероприятием, поскольку банки, понимая спрос населения, могут увеличивать спрэд - разницу между ценой покупки и продажи валюты. В период новогодних праздников покупать валюту можно, если вы понимаете, что цена изменилась в выгодную для вас сторону", - объяснил эксперт все нюансы.
Эксперт Алексей Кущ оценил перспективы гривны и призвал украинцев накапливать средства в той валюте, которую они чаще тратят.
"Что касается курса гривны, то пирамида ОВГЗ будет давить в сторону ревальвации. Если нет желания следить за курсовыми горками или зарабатывать на гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты), я бы купил валюту, но это субъективный совет", - озвучил он свой прогноз по национальной валюте.
Ранее мы сообщали о том, что украинцев удивили прогнозом по курсу доллара на 2020 год. По словам аналитиков, курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться в следующем году благодаря трудовым мигрантам и инвесторам, которые продолжают скупать облигации.
Эксперт Александр Хмелевский утверждает, что в 2020 году курс доллара взлетит до отметки в 50 гривен из-за дефицита торгового баланса, размер которого составляет почти 11 млрд долларов.
Аналитик Михаил Федоров, в свою очередь, заявли, что на фоне благоприятной экономической ситуации курс доллара в Украине может упасть до отметки в 21 грн/$.
По его словам, на ситуацию могут повлиять трудовые мигранты, которые привозят в Украину миллиарды доларов. А при позитивном сценарии ежегодно в страну могут заходить до $30 млрд.
Напомним, доллар стремительно мчится вниз, раскрыты причины.
А еще Politeka писала, что доллар и евро упали в цене, НБУ резко изменил курс валют
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