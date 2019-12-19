Багато з українців задаються питанням, що ж буде з гривнею далі, український політолог вирішив відповісти на це питання

Останні тижні гривня стабільно зростала, чим дуже порадувала всіх, хто зацікавлений у купівлі валюти. Але не дивлячись на це, ціни на багато які товари продовжують рости. Багато хто до цих пір не можуть зрозуміти, чим викликана переможна хода гривні, особливо на тлі найрізноманітніших прогнозів, які було важко назвати позитивними.

Як повідомляє Politeka.net, український політолог Микола Давидюк на своєму Youtube-каналі вирішив зробити свій прогноз про те, що ж буде далі з гривнею і, чому зараз такий курс валют (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Політолог назвав основні причини, чому гривня стабільно зміцнилася на ринку валют.

"Держава розміщувала багато цінних паперів в Україні та Європі, тому і отримала велику кількість валюти. Завдяки цьому Україна змогла стабілізувати курс гривні. Друга причина - Україна повертає велику кількість боргів. Вигідно повертати борги маючи низький курс валют, з бюджету забирають менше гривневої валюти та обмінюють її на іноземну. Тому це дуже хитрий хід для держбюджету", - пояснив Микола Давидюк.

Експерт назвав третю причину - ідеологічну видимість стабільності в країні. За його словами, схожою стратегією до Зеленського користувався екс-президент України Віктор Янукович.

"Янукович практично все своє президентство тримав курс на рівні 8 гривень. Також на курс впливає сезонний фактор продажу товарів за кордон та наближення свят, коли українці міняють валюту в гривню", - розповів політолог.

Він також зазначає, що в майбутньому цей стабільний курс може впасти і тоді українцям буде важко. Давидюк також порадив, що краще зробити прямо зараз, поки не стало пізно.

"Але в якийсь момент - це може завалитися. Якщо є можливість не переводити іноземну валюту в гривні, то краще цього не робити. Або ж навпаки, якщо є зайва гривня, то її краще перевести в іноземну валюту. Адже вірити обіцянкам політиків про те, що вони бережуть нашу гривню і готові за неї життя віддати, не варто. Тому бережіть свій сімейний бюджет", - підсумував експерт.

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