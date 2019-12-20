Монетизації субсидій, яку не так давно ввели в Україні, не працює так, як повинна

Справа в тому, що пільговики не отримують повідомлень про те, що вони оплатили комуналку. Люди не розуміють, отримують державну допомогу взагалі, передає ТСН.

При цьому наголошується, що в Мінсоцполітики на скарги не відповідають.

Українці ж скаржаться, що замість субсидій навпаки отримують борги.

"Є у мами пільга. Дали цифру, яку потрібно щомісяця віднімати від звичайної суми. Пройшов місяць, вони знову нарахували ту ж суму і додали ще борг", - розповів журналістам син вдови військового Максим Єфремов.

При цьому працівники соцслужб кажуть, що пільга покрила половину витрат, але як нарахують у грудні, невідомо.

Також наголошується, що люди, які написали заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. За них комуналку платить державний банк. Але і тут смс з інформацією від банку чомусь не надходять.

"Це пов'язано з тим, що управління соцзахисту не представило необхідну інформацію в "Ощадбанку", - розповіла заступник директора департаменту роздрібного бізнесу банку Марина Ревуцька.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства соціальної політики, у поточному році перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави.

Повідомляється, що з травня поточного року в органи соцзахисту за субсидіями звернулися 1,3 млн українців, але майже 6% громадян отримали відмову від держави.

Кількість звернень для отримання пільг від держави за 2 місяці опалювального сезону порівняно з 2018 роком впало на 60%.

"Це пов'язано з тим, що частини домогосподарств субсидії переназначаются автоматично. Разом з цим, є категорії, які повинні були звернутися для їх призначення повторно, зокрема, орендарі житла, домогосподарства, де не проживає хтось із зареєстрованих членів і де є громадяни з відсутніми доходами", - розкрив нюанси заступник Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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