Монетизации субсидий, которую не так давно ввели в Украине, не работает так, как должна

Дело в том, что льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку. Люди не понимают, получают ли государственную помощь вообще, передает ТСН.

При этом отмечается, что в Минсоцполитики на жалобы не отвечают.

Украинцы же жалуются, что вместо субсидий наоборот получают долги.

"Есть у мамы льгота. Дали цифру, которую нужно ежемесячно вычитать от обычной суммы. Прошел месяц, они опять насчитали ту же сумму и добавили еще долг", - рассказал журналистам сын вдовы военного Максим Ефремов.

При этом работники соцслужб говорят, что льгота покрыла половину расходов, но как начислят в декабре, неизвестно.

Также отмечается, что люди, которые написали заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. За них коммуналку платит государственный банк. Но и тут смс с информацией от банка почему-то не поступают.

"Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанке", - рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Марина Ревуцкая.

Напомним, согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.

Сообщается, что с мая текущего года в органы соцзащиты за субсидиями обратились 1,3 млн украинцев, но почти 6% граждан получили отказ от государства.

Количество обращений для получения льгот от государства за 2 месяца отопительного сезона по сравнению с 2018 годом упало на 60%.

"Это связано с тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически. Вместе с этим, есть категории, которые должны были обратиться для их назначения повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствующими доходами", - раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

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