Стало известно, почему десятки тысяч украинцев в отопительном сезоне остались без субсидий
Об этом пишет Politeka.net.
Согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.
Сообщается, что с мая текущего года в органы соцзащиты за субсидиями обратились 1,3 млн украинцев, но почти 6% граждан получили отказ от государства.
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Количество обращений для получения льгот от государства за 2 месяца отопительного сезона по сравнению с 2018 годом упало на 60%.
"Это связано с тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически. Вместе с этим, есть категории, которые должны были обратиться для их назначения повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствующими доходами", - раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.
В ведомстве также напомнили украинцам, что они теперь могут получать субсидии от государства двумя способами.
"Люди могут сами выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещения приходит вместе с пенсией или параллельно, а безнал администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженностей за потребленные коммунальные услуги", - резюмировал чиновник.
Ранее мы сообщали о том, что украинских пенсионеров скоро будут проверять. В частности, Верховная Рада утвердила закон о верификации пенсий и других государственных выплат.
Согласно документу, в Украине будут проводить тщательные проверки тех, кто получает госвыплаты с целью установления законности их получения.
Отныне проверке подлежат пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, которые граждане Украины получают от государства, из местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Также мы рассказывали о новом способе начисления субсидий в отопительном сезоне. В профильном министерстве подчеркнули, что размер помощи от государства для большинства украинцев был рассчитан в автоматическом режиме.
Но льготников призвали вовремя сообщать об изменениях, которые могут в дальнейшем кардинально повлиять на размер помощи от государства.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.