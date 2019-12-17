Все меньше украинцев обращаются за льготами

Стало известно, почему десятки тысяч украинцев в отопительном сезоне остались без субсидий

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.

Сообщается, что с мая текущего года в органы соцзащиты за субсидиями обратились 1,3 млн украинцев, но почти 6% граждан получили отказ от государства.

Количество обращений для получения льгот от государства за 2 месяца отопительного сезона по сравнению с 2018 годом упало на 60%.

"Это связано с тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически. Вместе с этим, есть категории, которые должны были обратиться для их назначения повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствующими доходами", - раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

В ведомстве также напомнили украинцам, что они теперь могут получать субсидии от государства двумя способами.

"Люди могут сами выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещения приходит вместе с пенсией или параллельно, а безнал администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженностей за потребленные коммунальные услуги", - резюмировал чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что украинских пенсионеров скоро будут проверять. В частности, Верховная Рада утвердила закон о верификации пенсий и других государственных выплат.

Согласно документу, в Украине будут проводить тщательные проверки тех, кто получает госвыплаты с целью установления законности их получения.

Отныне проверке подлежат пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, которые граждане Украины получают от государства, из местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Также мы рассказывали о новом способе начисления субсидий в отопительном сезоне. В профильном министерстве подчеркнули, что размер помощи от государства для большинства украинцев был рассчитан в автоматическом режиме.

Но льготников призвали вовремя сообщать об изменениях, которые могут в дальнейшем кардинально повлиять на размер помощи от государства.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.