Питання транспортування газу Росії через Україну вирішене, оскільки сторони підписали важливий документ

Про це повідомляє пресслужба «Газпром», передає «Інтерфакс».

«Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог», - йдеться в повідомленні.

Пізніше ситуацію прокоментували і в Офісі президента України.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що подробиці договору озвучить міністр енергетики та захисту навколишнього середовища у суботу, 21 грудня.

Як повідомлялося раніше, ціна на газ для українців в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року буде нижче на 12 – 13%. Про це заявив заступник голови НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

При цьому, якщо порівнювати ціну січня 2020 року з груднем 2019 року, то ціна зросла. Але якщо порівнювати з ціною січня 2019 року, то вона стала менше, тому що оптова ринкова європейська ціна значно знизилася.

Наголошується, що також на зміну ціни вплинув курс долара, який дуже сильно знизився.

На запитання ведучого, чому ціна на газ в січні буде вище, ніж у грудні, якщо гривня продовжує знижуватися і ціна на світових ринках газу продовжує падати, чиновник відповів: "Насамперед із 1 січня скасовується цінове регулювання фактично, тобто за зобов'язаннями перед МВФ. З 1 січня уряд вже не встановлює ціни за так званим спеціальним обов'язків, тобто ми переходимо до більш європейському ціноутворення, скажімо так".

«Якщо бути чесними з людьми, чудес не буває», – заявив заступник голови "Нафтогазу".

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