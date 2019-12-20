Вопрос с транспортировкой газа России через Украину решен, поскольку стороны подписали важный документ

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома», передает «Интерфакс».

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», - говорится в сообщении.

Позже ситуацию прокомментировали и в Офисе президента Украины.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что подробности договора озвучит министр энергетики и защиты окружающей среды в субботу, 21 декабря.

Как сообщалось ранее, цена на газ для украинцев в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года будет ниже на 12 – 13%. Об этом заявил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

При этом, если сравнивать цену января 2020 года с декабрем 2019 года, то цена выросла. Но если сравнивать с ценой января 2019 года, то она стала меньше, потому что оптовая рыночная европейская цена значительно снизилась.

Отмечается, что также на изменение цены повлиял курс доллара, который очень сильно снизился.

На вопрос ведущего, почему цена на газ в январе будет выше, чем в декабре, если гривна продолжает снижаться и цена на мировых рынках газа продолжает падать, чиновник ответил: "Прежде всего с 1 января отменяется ценовое фактически регулирование, то есть по обязательствам перед МВФ. С 1 января правительство уже не устанавливает цены по так называемым специальным обязанностям, то есть мы переходим к более европейскому ценообразованию, скажем так".

«Если быть честными с людьми, то чудес не бывает», – заявил заместитель главы "Нафтогаза".

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, кто из украинских специалистов может рассчитывать на большую зарплату.

Также Politeka писала, что зарплаты в Украине могут достичь уровня Евросоюза.