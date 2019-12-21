Також це стосується студентів та одержувачів різних пільг

Закон про верифікації пенсій та інших державних виплат набув чинності в суботу, 21 грудня

Документ вчора був оприлюднений в парламентській газеті "Голос України".

зокрема, законом вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

У законі також врахували правку президента, яка необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в промислову експлуатацію, і крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року", - йдеться в тексті документа.

Раніше повідомлялося, що монетизації субсидій, яку не так давно ввели в Україні, не працює так, як повинна. Справа в тому, що пільговики не отримують повідомлень про те, що вони оплатили комуналку. Люди не розуміють, отримують державну допомогу взагалі.

При цьому наголошується, що в Мінсоцполітики на скарги не відповідають.

Українці ж скаржаться, що замість субсидій навпаки отримують борги.

У свою чергу працівники соцслужб кажуть, що пільга покрила половину витрат, але як нарахують у грудні, невідомо.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства соціальної політики, у поточному році перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.