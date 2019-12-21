Закон о верификации пенсий и других государственных выплат вступил в силу в субботу, 21 декабря
Документ вчера был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".
В частности, законом вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.
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В законе также учли правку президента, которая необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.
"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года", - говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что монетизации субсидий, которую не так давно ввели в Украине, не работает так, как должна. Дело в том, что льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку. Люди не понимают, получают ли государственную помощь вообще.
При этом отмечается, что в Минсоцполитики на жалобы не отвечают.
Украинцы же жалуются, что вместо субсидий наоборот получают долги.
В свою очередь работники соцслужб говорят, что льгота покрыла половину расходов, но как начислят в декабре, неизвестно.
Напомним, согласно данным Министерства социальной политики, в текущем году перед отопительным сезоном почти 80 тысяч граждан не получили льготы от государства.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.