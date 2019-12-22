Пенсії в Україні будуть отримувати далеко не всі, оскільки так званої «соціальної допомоги» більше не буде

Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко, передає «Народна правда».

За її словами, до 2004 року була передбачена так звана «соціальна допомога» для людей, у яких немає необхідного стажу роботи. Однак тепер її не буде. Тому, якщо при необхідних 26 роках робота, у людини буде 25,5 року, у призначенні пенсії їй відмовлять.

«Запропонують попрацювати ще півроку, тоді буде страховий стаж 26 років. Не вистачає року - запропонують доопрацювати ще рік. І тоді людина вийде на пенсію в 2020 році у віці 61 рік. Другий варіант - дочекатися, коли виповниться 63 роки, тоді буде призначена пенсія за віком. Третій варіант - докупити пенсійний стаж, шляхом укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування», - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, жителів ОРДЛО у примусовому порядку змушують оформляти «республіканський» і російський паспорти. Якщо ж вони не погодяться на такий крок, їм погрожують звільненням, позбавленням премій і пенсій.

«зокрема, під загрозою звільнення російське громадянство змушують купувати працівників «адміністрації р. Краснодон», робітників шахт «Краснодонвугілля» та Луганського заводу трубопровідної арматури «Маршал»», – йдеться у публікації.

Далі більше. За інформацією агентства, під час чергової наради «глава» міста Брянка Михайло Моргунов заявив, що необхідно прискорити паспортизацію підлеглих, щоб «встигнути в терміни приєднатися до Ростовської області».

В соцмережах і між собою жителі Брянки також говорять про те, що в територіальний підрозділ «МРЕВ МВС ДНР» завезли номерні знаки російського зразка, на яких поки що стоїть індекс Ростовської області.

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